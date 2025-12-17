americateve

Italia podría no apoyar el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur si no se modifica

BRUSELAS (AP) — Italia señaló el miércoles que podría no apoyar un gran acuerdo de libre comercio transatlántico entre la Unión Europea y países sudamericanos, lo que genera más dudas sobre el convenio mientras los líderes europeos se reúnen para una cumbre en Bruselas y los agricultores enfurecidos por el pacto comercial amenazan con viajar a la capital.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni llega a la cancillería en Berlín, Alemania, el lunes 15 de diciembre de 2025. (AP Foto/Maryam Majd) AP

La primera ministra italiana Giorgia Meloni dijo al parlamento el miércoles que la firma del acuerdo entre la UE y los cinco países activos del Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia— dependería de que se realicen cambios clave en el pacto.

Meloni expresó que firmar el acuerdo en los próximos días “sería prematuro”. Pidió un paquete de medidas para proteger a los agricultores italianos antes de poder aprobar el convenio.

“Esto no significa que Italia tenga la intención de bloquear u oponerse (al acuerdo), sino que pretende aprobarlo solo cuando incluya garantías recíprocas adecuadas para nuestro sector agrícola”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está decidida a firmar el acuerdo, pero necesita el respaldo de al menos dos tercios de las naciones de la UE. La oposición de Italia aumenta la posibilidad de que Francia encuentre suficientes aliados para vetar su firma.

Preocupados por un creciente extremismo de derecha que reúne apoyo al criticar el acuerdo, los franceses han exigido salvaguardias para supervisar y evitar grandes alteraciones económicas en la UE, regulaciones más estrictas en las naciones del Mercosur como restricciones a los pesticidas, y más inspecciones de importaciones en los puertos de la UE.

A pesar del retraso inminente, que según los analistas podría provocar el hundimiento del pacto, von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, aún tienen previsto firmar el acuerdo en Brasil el sábado.

El acuerdo comercial ha estado en negociación durante 25 años. Si se ratifica, cubriría un mercado de 780 millones de personas y una cuarta parte del producto interno bruto mundial.

El canciller alemán Friedrich Merz dijo a los legisladores en Berlín que sigue abogando por que von der Leyen y Costa firmen el acuerdo.

“La capacidad de acción de la Unión Europea también puede medirse por el hecho de que si, después de 26 años de negociaciones, finalmente estamos en condiciones de llevar este acuerdo comercial a una conclusión, y así también poner en marcha rápidamente los convenios comerciales negociados con México e Indonesia”, manifestó.

Afirmó que quienes “se quejan de los detalles de los grandes acuerdos comerciales que nosotros, como europeos, queremos concluir con grandes áreas económicas del mundo... aún no entienden realmente las prioridades que debemos establecer ahora”.

La cumbre en Bruselas se centrará en gran medida en financiar a Ucrania en su guerra contra la invasión de Rusia, pero el acuerdo UE-Mercosur es una prioridad para algunos de los 27 líderes de la UE.

Agricultores desde Grecia hasta Polonia han dicho que viajarán a Bruselas, algunos en tractores, para protestar contra el acuerdo, que temen socavará sus medios de vida.

___

Los periodistas de The Associated Press Colleen Barry en Roma y Geir Moulson en Berlín contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

