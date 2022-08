Italia: Marchan y exigen justicia por asesinato de nigeriano

“Que no se mencione el racismo no nos ayudará a entender cómo derrotarlo. Porque el racismo existe en Italia”, dijo Selam Tesfaye, un activista defensor de los inmigrantes que radica en Milán, a la segunda multitud de unas 100 personas. “Si alguien en Civitanova quiere explicar por qué esto no es racismo, aquí estamos”.