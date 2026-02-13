americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Italia, en cumbre con África, promete mayor cooperación

ADIS ABEBA, Etiopía (AP) — Italia se comprometió a profundizar la cooperación con países africanos el viernes durante su segunda cumbre con África, la primera en suelo africano, con el objetivo de revisar proyectos iniciados en sectores críticos como la energía y la infraestructura.

Los proyectos integran el llamado Plan Mattei para África, lanzado en el 2024 y que busca promover una cooperación impulsada por la inversión en lugar de la ayuda tradicional.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni se dirigió a decenas de jefes de Estado y de gobierno africanos en la capital de Etiopía, Adis Abeba, y reiteró que una asociación exitosa dependería de la “capacidad de Italia de nutrirse de la sabiduría africana” y de garantizar que se aprendan las lecciones.

“Queremos construir cosas juntos”, les manifestó a los jefes de Estado africanos. “Queremos ser más coherentes con las necesidades de los países involucrados”.

El primer ministro etíope Abiy Ahmed afirmó que Italia proporciona a África una puerta de entrada a Europa a través de estas alianzas.

“Este es un momento para pasar del diálogo a la acción”, expresó. “Al combinar la población enérgica y creativa de África con la experiencia, la tecnología y el capital de Europa, podemos construir soluciones que aporten prosperidad a nuestros continentes y más allá”.

Después de que la cumbre Italia-África concluya el viernes, los líderes africanos permanecerán en Adis Abeba para la cumbre anual de la Unión Africana, que comienza el sábado.

La escritora y analista política keniana Nanjala Nyabola señaló que los resultados tangibles de este tipo de cumbres dependen de los preparativos que hagan los países.

Los gobiernos africanos a menudo se centran en “la imagen en lugar de convertir realmente las cumbres en un compromiso significativo”, sostuvo.

En lugar de esperar a recibir una lista de exigencias, los países deberían “presentar las conclusiones de un periodo prolongado de análisis de las necesidades nacionales” y entablar un diálogo para ver cómo pueden satisfacerse esas necesidades.

Desde que se lanzó hace dos años, el Plan Mattei ha involucrado directamente a 14 naciones africanas y ha puesto en marcha o impulsado alrededor de 100 proyectos en sectores cruciales, entre ellos la energía y la transición climática, la agricultura y la seguridad alimentaria, la infraestructura física y digital, la atención de la salud, el agua, la cultura y la educación, la capacitación y el desarrollo de la inteligencia artificial, según el gobierno italiano.

___________________________________

Musambi reportó desde Nairobi, Kenia.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter