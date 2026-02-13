Italia, en cumbre con África, promete mayor cooperación

Los proyectos integran el llamado Plan Mattei para África, lanzado en el 2024 y que busca promover una cooperación impulsada por la inversión en lugar de la ayuda tradicional.
ADIS ABEBA, Etiopía (AP) — Italia se comprometió a profundizar la cooperación con países africanos el viernes durante su segunda cumbre con África, la primera en suelo africano, con el objetivo de revisar proyectos iniciados en sectores críticos como la energía y la infraestructura.
Los proyectos integran el llamado Plan Mattei para África, lanzado en el 2024 y que busca promover una cooperación impulsada por la inversión en lugar de la ayuda tradicional.
La primera ministra italiana Giorgia Meloni se dirigió a decenas de jefes de Estado y de gobierno africanos en la capital de Etiopía, Adis Abeba, y reiteró que una asociación exitosa dependería de la “capacidad de Italia de nutrirse de la sabiduría africana” y de garantizar que se aprendan las lecciones.
“Queremos construir cosas juntos”, les manifestó a los jefes de Estado africanos. “Queremos ser más coherentes con las necesidades de los países involucrados”.
El primer ministro etíope Abiy Ahmed afirmó que Italia proporciona a África una puerta de entrada a Europa a través de estas alianzas.
“Este es un momento para pasar del diálogo a la acción”, expresó. “Al combinar la población enérgica y creativa de África con la experiencia, la tecnología y el capital de Europa, podemos construir soluciones que aporten prosperidad a nuestros continentes y más allá”.
Después de que la cumbre Italia-África concluya el viernes, los líderes africanos permanecerán en Adis Abeba para la cumbre anual de la Unión Africana, que comienza el sábado.
La escritora y analista política keniana Nanjala Nyabola señaló que los resultados tangibles de este tipo de cumbres dependen de los preparativos que hagan los países.
Los gobiernos africanos a menudo se centran en “la imagen en lugar de convertir realmente las cumbres en un compromiso significativo”, sostuvo.
En lugar de esperar a recibir una lista de exigencias, los países deberían “presentar las conclusiones de un periodo prolongado de análisis de las necesidades nacionales” y entablar un diálogo para ver cómo pueden satisfacerse esas necesidades.
Desde que se lanzó hace dos años, el Plan Mattei ha involucrado directamente a 14 naciones africanas y ha puesto en marcha o impulsado alrededor de 100 proyectos en sectores cruciales, entre ellos la energía y la transición climática, la agricultura y la seguridad alimentaria, la infraestructura física y digital, la atención de la salud, el agua, la cultura y la educación, la capacitación y el desarrollo de la inteligencia artificial, según el gobierno italiano.
Musambi reportó desde Nairobi, Kenia.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
