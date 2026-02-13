Italia, en cumbre con África, promete mayor cooperación

Los proyectos integran el llamado Plan Mattei para África, lanzado en el 2024 y que busca promover una cooperación impulsada por la inversión en lugar de la ayuda tradicional.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni se dirigió a decenas de jefes de Estado y de gobierno africanos en la capital de Etiopía, Adis Abeba, y reiteró que una asociación exitosa dependería de la “capacidad de Italia de nutrirse de la sabiduría africana” y de garantizar que se aprendan las lecciones.

“Queremos construir cosas juntos”, les manifestó a los jefes de Estado africanos. “Queremos ser más coherentes con las necesidades de los países involucrados”.

El primer ministro etíope Abiy Ahmed afirmó que Italia proporciona a África una puerta de entrada a Europa a través de estas alianzas.

“Este es un momento para pasar del diálogo a la acción”, expresó. “Al combinar la población enérgica y creativa de África con la experiencia, la tecnología y el capital de Europa, podemos construir soluciones que aporten prosperidad a nuestros continentes y más allá”.

Después de que la cumbre Italia-África concluya el viernes, los líderes africanos permanecerán en Adis Abeba para la cumbre anual de la Unión Africana, que comienza el sábado.

La escritora y analista política keniana Nanjala Nyabola señaló que los resultados tangibles de este tipo de cumbres dependen de los preparativos que hagan los países.

Los gobiernos africanos a menudo se centran en “la imagen en lugar de convertir realmente las cumbres en un compromiso significativo”, sostuvo.

En lugar de esperar a recibir una lista de exigencias, los países deberían “presentar las conclusiones de un periodo prolongado de análisis de las necesidades nacionales” y entablar un diálogo para ver cómo pueden satisfacerse esas necesidades.

Desde que se lanzó hace dos años, el Plan Mattei ha involucrado directamente a 14 naciones africanas y ha puesto en marcha o impulsado alrededor de 100 proyectos en sectores cruciales, entre ellos la energía y la transición climática, la agricultura y la seguridad alimentaria, la infraestructura física y digital, la atención de la salud, el agua, la cultura y la educación, la capacitación y el desarrollo de la inteligencia artificial, según el gobierno italiano.

