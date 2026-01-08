americateve

Italia condena incidente en que manifestantes propalestinos bloquearon a pasajeros que iban a Israel

ROMA (AP) — La autoridad de aviación de Italia condenó enérgicamente el jueves un incidente en el aeropuerto de Malpensa en Milán, en el que pasajeros con destino a Israel fueron temporalmente impedidos de abordar un vuelo a Tel Aviv por activistas propalestinos.

El presidente de la autoridad ENAC, Pierluigi Di Palma, ofreció la condena en persona durante una reunión que solicitó con el embajador de Israel en Italia, Jonathan Peled, en la sede de la agencia, informó ENAC.

ENAC había publicado un video en su sitio web del incidente del 4 de enero, en el que manifestantes descritos por ENAC como activistas propalestinos se tomaron de las manos y aparentemente bloquearon a los pasajeros para que no pudieran pasar el mostrador de la puerta de embarque y abordar su vuelo a Tel Aviv. Según el video, los manifestantes se enfrentaron con algunos pasajeros que lograron abrirse paso.

El incidente provocó un retraso de dos horas en el despegue, informó ENAC.

ENAC condenó firmemente la protesta, anunció una investigación para identificar a las personas responsables y prometió tomar medidas para evitar que algo similar ocurra en el futuro. Según informes de noticias italianas, los responsables estaban esperando abordar un vuelo a Marruecos desde una puerta cercana.

ENAC calificó el incidente como "particularmente grave" y uno que "contraviene los principios de seguridad, neutralidad, cumplimiento de las normas del sistema de transporte aéreo y el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos".

Di Palma, el jefe de la agencia, le expresó a Peled el "compromiso innegociable" de Italia para garantizar que cada pasajero pueda moverse libre y seguramente en los aeropuertos italianos.

"Italia es y seguirá siendo un país que rechaza firmemente todas las formas de odio y discriminación, y el transporte aéreo encarna esta visión como un lugar de encuentro para diferentes pueblos y culturas", afirmó Di Palma.

ENAC citó a Peled expresando su agradecimiento por la condena. Peled manifestó su esperanza de que se fortalezcan las medidas de prevención "y que tales eventos no vuelvan a ocurrir", informó ENAC.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

