Italia compra un Caravaggio por unos 35 millones de dólares, uno de sus mayores pagos

ROMA (AP) — Italia compró un raro retrato del pintor barroco Caravaggio por 30 millones de euros (unos 35 millones de dólares), una de las mayores inversiones estatales jamás realizadas por una sola obra de arte, informó el martes el Ministerio de Cultura del país.

Esta imagen difundida por el Ministerio de Cultura italiano el martes 10 de marzo de 2026 muestra la pintura al óleo sobre lienzo Retrato de Monseñor Maffeo Barberini del pintor barroco italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio (siglo XVI). (Alessio Panunzi and Alberto Novelli/Gallerie Nazionali di Arte Antica, Ministero della Cultura via AP)
Esta imagen difundida por el Ministerio de Cultura italiano el martes 10 de marzo de 2026 muestra la pintura al óleo sobre lienzo "Retrato de Monseñor Maffeo Barberini" del pintor barroco italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio (siglo XVI). (Alessio Panunzi and Alberto Novelli/Gallerie Nazionali di Arte Antica, Ministero della Cultura via AP) AP

El retrato, creado hacia 1598 y atribuido a Caravaggio en 1963, representa a Maffeo Barberini, un noble que más tarde se convirtió en el papa Urbano VIII.

El Estado italiano adquirió la pintura a una colección privada tras más de un año de negociaciones y ahora pasará a formar parte de la colección permanente del Palazzo Barberini de Roma.

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, afirmó en un comunicado: “Esta es una obra de importancia excepcional”, y señaló que la pintura fue un punto de inflexión en el redescubrimiento moderno de Caravaggio y que su compra ha contribuido a reforzar la presencia de sus obras en las colecciones públicas italianas.

La nueva adquisición sigue a una reciente, el “Ecce Homo” de Antonello da Messina, y forma parte del proyecto más amplio de Italia para fortalecer el patrimonio cultural nacional, haciendo accesibles a investigadores y al público algunas obras maestras de la historia del arte.

El “Retrato de monseñor Maffeo Barberini” muestra al futuro papa en la treintena, vestido como clérigo de la Cámara Apostólica, en un momento crucial de su ascenso al poder.

La obra se hizo famosa gracias al crítico de arte Roberto Longhi en su artículo de 1963 “El verdadero ‘Maffeo Barberini’ de Caravaggio”, y desde entonces ha sido ampliamente reconocida por la crítica como una obra de Caravaggio, también conocido como Michelangelo Merisi.

Longhi calificó la pintura como “uno de los momentos fundacionales del retrato moderno”, y subrayó cómo Caravaggio introdujo una nueva intensidad psicológica.

Caravaggio revolucionó la pintura a comienzos del siglo XVII al introducir un uso dramático de la luz que se convirtió en la piedra angular del estilo barroco. Actualmente es uno de los artistas más estudiados del mundo, aunque el número de sus obras confirmadas sigue siendo extremadamente limitado.

En el Palazzo Barberini, el retrato se exhibirá junto a otras obras de Caravaggio en una de las colecciones más importantes del mundo, en particular junto a otra de sus obras maestras, "Judit y Holofernes", que también fue comprada por el Estado italiano en 1971.

FUENTE: AP

