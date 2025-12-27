americateve

Italia: 9 detenidos por presunto financiamiento a Hamás mediante organizaciones benéficas

ROMA (AP) — Las autoridades italianas arrestaron a nueve personas vinculadas a tres organizaciones benéficas bajo sospecha de recaudar millones de euros en fondos para el grupo armado palestino Hamás, dijeron los fiscales antiterroristas en un comunicado el sábado.

Policías inspeccionan una asociación benéfica que apoya a civiles palestinos en Milán, Italia, el sábado 27 de diciembre de 2025, después de que investigadores italianos arrestaron a nueve personas sospechosas de recaudar millones de euros para Hamás. (Claudio Furlan/LaPresse vía AP) AP

Los sospechosos están acusados de enviar alrededor de 7 millones de euros (8,2 millones de dólares) a "asociaciones con sede en Gaza, los territorios palestinos o Israel, propiedad, controladas o vinculadas a Hamás", según el comunicado.

Entre los arrestados se encontraba Mohammad Hannoun, presidente de la Asociación Palestina en Italia, dijeron los fiscales, describiéndolo como el "jefe de la célula italiana de la organización Hamás".

La Unión Europea tiene a Hamás en su lista de organizaciones terroristas.

Según los fiscales italianos, quienes colaboraron con otros países de la UE en la investigación, los fondos ilegales se entregaron a través de "operaciones de triangulación" mediante transferencias bancarias o a través de organizaciones con sede en el extranjero a asociaciones con sede en Gaza, que han sido declaradas ilegales por Israel debido a sus vínculos con Hamás.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, escribió en X que la operación "levantó el velo sobre comportamientos y actividades que, pretendiendo ser iniciativas a favor de la población palestina, ocultaban apoyo y participación en organizaciones terroristas".

No hubo comentarios inmediatos de los sospechosos o las asociaciones.

En enero de 202, el Consejo Europeo decidió extender las medidas restrictivas existentes contra 12 individuos y tres entidades que apoyan la financiación de Hamás y la Yihad Islámica Palestina.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

