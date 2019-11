Israel se alista para lucha enconada tras cargos a Netanyahu

En un discurso furibundo el jueves por la noche, Netanyahu fustigó a los investigadores y juró combatir el “intento de golpe de estado”.

Su opositor principal, el partido centrista Azul y Blanco, le exigió que “renuncie inmediatamente” a todos sus puestos en el gabinete, ya que de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema, dijo, los ministros acusados no pueden continuar en funciones. Netanyahu es también ministro de salud, trabajo y asuntos de la diáspora, así como ministro interino de agricultura.

La ley no lo obliga a renunciar, pero las presiones para que lo haga son fuertes y no está claro si un político acusado podría recibir el mandato para formar nuevo gobierno. Netanyahu no ha podido formar una coalición de 61 bancas en el Knesset de 120 después de dos reñidas elecciones este año.

En una columna publicada el viernes en el diario israelí Yediot Ahronot, Amit Segal apuntó que la elección será “una guerra civil sin armas”. En el mismo periódico, Sima Kadmon comparó a Netanyahu con el emperador romano Nerón, diciendo que “se quedará en pie observando cómo se quema el país”.

Netanyahu está acusado de sobornos, fraude y abuso de confianza en tres causas de vieja data. Ha rechazado todos los cargos y acusado a la prensa, las cortes y la policía de someterlo a una “cacería de brujas”.

La acusación por presunta corrupción tendrá un alto costo para el Likud, el partido del mandatario, pero no está claro si alguno de sus miembros más destacados tiene el apoyo, o la voluntad, de reemplazarlo.