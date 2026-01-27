Israel recibe los restos del último rehén tras más de dos años de guerra y dolor

Transeúntes observan una pantalla que muestra el tiempo transcurrido desde el ataque de Hamás, un día después del retorno de los restos de Ran Gvili, el último rehén en Gaza, en la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, Israel, el martes 27 de enero de 2026. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) AP

El regreso de Ran Gvili, un policía de 24 años asesinado mientras combatía a milicianos de Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel, cumplió con la esperanza nacional de devolver a todos los rehenes, vivos o muertos.

Pero antes de que el país pudiera conmemorarlo, y antes de su funeral, que tendrá lugar el miércoles, equipos forenses peinaron un cementerio en el norte de Gaza, trabajando para localizar, exhumar e identificar sus restos como parte de un amplio esfuerzo en el que participaron equipos de búsqueda, agentes de inteligencia y dentistas forenses.

Una condición del alto el fuego de octubre de 2025 era que Hamás devolviera 20 rehenes vivos y los restos de 28 fallecidos durante la primera fase del acuerdo. Los rehenes vivos, así como los restos de cuatro fallecidos, fueron entregados el día en que el alto el fuego entró en vigor. Los esfuerzos para recuperar más de ellos se convirtieron en un punto de fricción después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, vinculara la reapertura de un cruce fronterizo en Rafah, la ciudad más al sur de Gaza, a su regreso. Según los términos del acuerdo, Israel se comprometió a devolver los restos de 15 palestinos bajo su custodia por cada cuerpo israelí recuperado.

Un portavoz del Shin Bet, el servicio de seguridad interna de Israel, dijo que los investigadores lograron un avance después de interrogar a un miembro de la Yihad Islámica Palestina, cuya información ayudó a corroborar la inteligencia que los llevó a los restos de Gvili. El Shin Bet dijo que el cuerpo había sido trasladado varias veces.

“Más de 20 dentistas de la unidad trabajaron juntos durante más de 24 horas, explorando aproximadamente 250 cuerpos hasta lograr la identificación del sargento mayor Ran Gvili”, dijo un oficial militar, hablando bajo condición de anonimato según el protocolo del ejército.

El martes, miles de personas que se encontraban en la Plaza de los Rehenes observaron y algunos aplaudieron cuando un reloj se detuvo en 843 días, 12 horas, cinco minutos y 59 segundos, un final agridulce en un lugar que se convirtió en el punto focal de la campaña para liberar a los cautivos.

“Es feliz y triste, habíamos estado esperando un milagro, aunque todos los signos apuntaban en la dirección contraria, que él volvería con vida, pero es un gran alivio que finalmente haya terminado”, dijo Karen Gafen Solomon, quien participó en el movimiento de protesta por los rehenes. “Ha sido lo más importante en nuestras vidas durante los últimos dos años y dos meses.”

Relatos contradictorios

Distintos grupos armados en Gaza cuestionaron la narrativa de Israel sobre cómo se encontró el cuerpo de Gvili, y tanto Hamás como la Yihad Islámica Palestina dijeron que habían proporcionado a Israel información sobre cómo localizar los restos.

Saraya al-Quds, el ala militar de la Yihad Islámica, dijo que compartió coordenadas con Israel a través de mediadores árabes y acusó a Tel Aviv de retrasar la búsqueda. Hamás dijo que también proporcionó información.

Los palestinos que viven cerca del sitio dijeron que los restos exhumados durante la búsqueda quedaron expuestos en el cementerio sin ser enterrados nuevamente.

“Nuestros muertos están al aire libre. Los dejaron sin enterrar o solo cubiertos con tierra”, dijo Mohamed Matter, cuyos familiares están enterrados en el cementerio. Él y otras personas dijeron que intentaron llegar al área el martes, pero fueron rechazados por las fuerzas israelíes. Dos personas murieron en un ataque de dron israelí mientras intentaban llegar al área y fueron trasladadas al Hospital Shifa, donde fueron declaradas muertas, según autoridades del hospital.

El ejército de Israel dijo que no estaba al tanto de los ataques y advirtió que no se debe confiar en informes no verificados.

El portavoz de Hamás, Hazem Qassam, dijo el martes que las fuerzas israelíes habían exhumado “cientos de tumbas”, calificándolo como un patrón de falta de respeto.

Los restos humanos tienen una profunda importancia en el judaísmo y en el islam, que enfatizan el entierro rápido y el respeto por los cuerpos.

“Las cosas deberían ser mejores que esto”

El presidente israelí, Isaac Herzog, dijo que el regreso de los restos de Gvili “cerró el círculo” para Israel, mientras que el enviado estadounidense Steve Witkoff lo calificó el martes como “un nuevo día en Oriente Medio”. Pero en Gaza, las familias que se refugian en tiendas de campaña sin combustible para calefacción dijeron que hoy se sentía casi igual que ayer.

En Jan Yunis, cuestionaron si sus vidas mejorarían rápidamente a medida que el acuerdo de alto el fuego avanza hacia una segunda fase, y algunas personas dudan que Israel cumpla con el avance prometido.

“Se supone que el cruce debe abrirse ahora después de que se encontró el cuerpo del último soldado”, dijo Ali Abu Al-Eish, un exresidente de Rafah. ”¿Por qué sigue cerrado? Hay muchas personas enfermas aquí. Las cosas deberían ser mejores que esto. Basta.”

”¿Por qué demoran Hamás e Israel?”, preguntó Ayda Abu Dheisha. “Que lleguen a un acuerdo y resuelvan esto por nosotros. Queremos regresar a nuestra tierra y a nuestros hogares.”

Ambos forman parte del aproximadamente un millón de antiguos residentes desplazados de Rafah, que sigue siendo una zona militar israelí. Las autoridades israelíes han dicho que se espera que el cruce se reabra de manera limitada tras el regreso de Gvili.

Grandes preguntas sin respuesta

Israel ha dicho que Rafah inicialmente se abriría solo para personas, no para bienes, que continúan ingresando a Gaza a través de cruces desde Israel. Pero ha dado pocos detalles sobre quién podría ser elegible para pasar y si las salidas se limitarán a evacuados médicos. También sigue sin estar claro cuándo se permitirá la entrada de ayuda desde Egipto.

Ninguna de las partes se retiró del alto el fuego de cuatro meses durante su fase inicial, mientras los mediadores internacionales presionaban a Israel y Hamás a dar los pasos posteriores. Se espera que estos sean aún más desafiantes. Además de reabrir Rafah, incluyen desmilitarizar la franja después de casi dos décadas de gobierno de Hamás.

El plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, publicado en octubre, tiene detalles imprecisos y dejó grandes preguntas sin respuesta sobre la próxima fase del alto el fuego. Entre ellas, está el momento en que Israel podría permitir que el comité tecnocrático palestino que se reúne en El Cairo ingrese a Gaza, y cuándo las fuerzas israelíes podrían retirarse de las áreas que actualmente controlan, permitiendo que los palestinos desplazados regresen.

Otras incertidumbres incluyen cómo se aplicaría y monitorearía cualquier nuevo arreglo de gobierno, y qué condiciones deberían cumplirse antes de una reconstrucción a gran escala.

El Ministerio de Salud de Gaza ha registrado 488 personas muertas desde el inicio del alto el fuego, en ambos lados de la línea amarilla a la que el ejército israelí se retiró en octubre. El ministerio, que es parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros de bajas que son considerados generalmente confiables por agencias de las Naciones Unidas y expertos independientes.

Los hospitales y el ministerio han continuado informando nuevas muertes casi todos los días, aunque el ritmo ha disminuido desde el alto el fuego, llevando el total de muertes a 71.662 hasta el martes.

El ministerio dijo el martes que alrededor de 20.000 palestinos requieren evacuación médica desde Gaza. Se espera que las salidas hacia Egipto sean de los primeros movimientos permitidos a través del cruce de Rafah.

Magdy informó desde El Cairo. Melanie Lidman en Tel Aviv y Natalie Melzer en Nahariya, Israel, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP