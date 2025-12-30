Israel prohibirá operaciones de varias organizaciones humanitarias en Gaza

Compartir en:









Unas personas caminan por una calle en el barrio Sheikh Radwan, en Gaza, el 30 de diciembre de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana) AP

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora dijo que las organizaciones que quedarán prohibidas a partir del 1 de enero no cumplieron con los nuevos requisitos para compartir información sobre personal, financiamiento y operaciones. Acusó a Médicos Sin Fronteras, una de las mayores organizaciones de salud que operan en Gaza, de no aclarar los roles de algunos empleados que Israel acusa de cooperar con Hamás y otros grupos combatientes.

Las organizaciones internacionales han dicho que las normas de Israel son arbitrarias y podrían poner en peligro al personal. El ministerio afirmó que alrededor de 25 organizaciones, o el 15%, de las ONG que trabajan en Gaza no renovaron sus permisos.

MSF no respondió el martes a una solicitud de comentarios. Anteriormente, Israel acusó a su personal de involucrarse en actividades militares en Gaza en 2024. En ese momento, el grupo dijo que estaba “profundamente preocupado por estas acusaciones y las está tomando muy en serio”. MSF afirmó que nunca emplearía conscientemente a personas involucradas en actividades militares.

Israel y las organizaciones internacionales están en desacuerdo sobre la cantidad de ayuda que ingresa a Gaza. Israel afirma que cumple con los compromisos de ayuda establecidos en el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, pero las organizaciones humanitarias disputan las cifras de Israel y dicen que se necesita mucha más ayuda en el devastado territorio palestino donde viven más de 2 millones de personas.

