Israel objeta exclusión de funcionarios israelíes del comité de Gaza propuesto por Washington

El palestino desplazado Amr Al-Manaya, de 35 años, se sienta junto al fuego con sus hijos, cerca de su tienda en Deir al-Balah, Franja de Gaza, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) AP

En la inusual crítica de Israel a su cercano aliado en Washington se señala que el comité ejecutivo de Gaza “no fue coordinado con Israel y es contrario a su política”, sin dar detalles. En el comunicado, emitido el sábado, también se indica que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ordenó al ministerio de relaciones exteriores que contacte al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

En el comité, anunciado el viernes por la Casa Blanca, no se incluye a ningún funcionario israelí, pero cuenta con un empresario de esa nacionalidad, el multimillonario Yakir Gabay. Otros de los miembros anunciados hasta el momento incluyen a dos de los confidentes más cercanos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un ex primer ministro británico, un general estadounidense y un grupo de altos funcionarios de gobiernos de Oriente Medio.

La Casa Blanca señaló que el comité ejecutivo llevará a cabo la visión de una “Junta de paz” liderada por Trump, cuyos miembros aún no han sido nombrados. La Casa Blanca también anunció los miembros de un nuevo comité palestino para gestionar los asuntos cotidianos de Gaza, bajo la supervisión del comité ejecutivo.

Entre los miembros del comité están el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el enviado de Trump Steve Witkoff, el yerno de Trump Jared Kushner, el ex primer ministro británico Tony Blair, el CEO de Apollo Global Management Marc Rowan, el presidente del Banco Mundial Ajay Banga y el asesor adjunto de seguridad nacional de Trump, Robert Gabriel.

Los miembros del comité también incluyen a un diplomático de Qatar y a un jefe de inteligencia de Egipto —ambos países han sido mediadores en acuerdos de alto el fuego— así como a un ministro del gabinete de Emiratos Árabes Unidos y al ministro de relaciones exteriores de Turquía.

Minutos después del comunicado de la oficina de Netanyahu, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, respaldó en un comunicado al primer ministro y lo instó a ordenar al ejército que se prepare para volver a la guerra.

A principios de la semana, el gobierno de Trump dijo que el plan de alto el fuego redactado por Estados Unidos para Gaza entraba en su desafiante segunda fase, que incluye el nuevo comité palestino en Gaza, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y la reconstrucción del territorio devastado por la guerra.

El alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre, centrando su primera fase en el retorno de todos los rehenes restantes a cambio de la liberación de cientos de detenidos palestinos, junto con un aumento en la ayuda humanitaria y una retirada parcial de las fuerzas israelíes en Gaza.

La Yihad Islámica Palestina, el segundo grupo rebelde más grande de Gaza después de Hamás, también expresó en un comunicado su insatisfacción con la composición del comité ejecutivo y afirmó que reflejaba “especificaciones” israelíes.

