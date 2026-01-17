americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Israel objeta exclusión de funcionarios israelíes del comité de Gaza propuesto por Washington

NAHARIYA, Israel (AP) — El gobierno de Israel objetó el anuncio de la Casa Blanca sobre los líderes que desempeñarán un papel en la supervisión de los próximos pasos en Gaza.

El palestino desplazado Amr Al-Manaya, de 35 años, se sienta junto al fuego con sus hijos, cerca de su tienda en Deir al-Balah, Franja de Gaza, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)
El palestino desplazado Amr Al-Manaya, de 35 años, se sienta junto al fuego con sus hijos, cerca de su tienda en Deir al-Balah, Franja de Gaza, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) AP

En la inusual crítica de Israel a su cercano aliado en Washington se señala que el comité ejecutivo de Gaza “no fue coordinado con Israel y es contrario a su política”, sin dar detalles. En el comunicado, emitido el sábado, también se indica que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ordenó al ministerio de relaciones exteriores que contacte al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

En el comité, anunciado el viernes por la Casa Blanca, no se incluye a ningún funcionario israelí, pero cuenta con un empresario de esa nacionalidad, el multimillonario Yakir Gabay. Otros de los miembros anunciados hasta el momento incluyen a dos de los confidentes más cercanos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un ex primer ministro británico, un general estadounidense y un grupo de altos funcionarios de gobiernos de Oriente Medio.

La Casa Blanca señaló que el comité ejecutivo llevará a cabo la visión de una “Junta de paz” liderada por Trump, cuyos miembros aún no han sido nombrados. La Casa Blanca también anunció los miembros de un nuevo comité palestino para gestionar los asuntos cotidianos de Gaza, bajo la supervisión del comité ejecutivo.

Entre los miembros del comité están el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el enviado de Trump Steve Witkoff, el yerno de Trump Jared Kushner, el ex primer ministro británico Tony Blair, el CEO de Apollo Global Management Marc Rowan, el presidente del Banco Mundial Ajay Banga y el asesor adjunto de seguridad nacional de Trump, Robert Gabriel.

Los miembros del comité también incluyen a un diplomático de Qatar y a un jefe de inteligencia de Egipto —ambos países han sido mediadores en acuerdos de alto el fuego— así como a un ministro del gabinete de Emiratos Árabes Unidos y al ministro de relaciones exteriores de Turquía.

Minutos después del comunicado de la oficina de Netanyahu, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, respaldó en un comunicado al primer ministro y lo instó a ordenar al ejército que se prepare para volver a la guerra.

A principios de la semana, el gobierno de Trump dijo que el plan de alto el fuego redactado por Estados Unidos para Gaza entraba en su desafiante segunda fase, que incluye el nuevo comité palestino en Gaza, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y la reconstrucción del territorio devastado por la guerra.

El alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre, centrando su primera fase en el retorno de todos los rehenes restantes a cambio de la liberación de cientos de detenidos palestinos, junto con un aumento en la ayuda humanitaria y una retirada parcial de las fuerzas israelíes en Gaza.

La Yihad Islámica Palestina, el segundo grupo rebelde más grande de Gaza después de Hamás, también expresó en un comunicado su insatisfacción con la composición del comité ejecutivo y afirmó que reflejaba “especificaciones” israelíes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Destacados del día

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: Murió como quería, no comía miedo

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: "Murió como quería, no comía miedo"

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: Esto no es lo que yo esperaba

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: "Esto no es lo que yo esperaba"

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Derek Rosa, adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah, acepta acuerdo de culpabilidad y evita juicio

Derek Rosa, adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah, acepta acuerdo de culpabilidad y evita juicio

Cubano embiste patrullas de ICE en TEXAS y hiere a un agente durante intento de fuga

Cubano embiste patrullas de ICE en TEXAS y hiere a un agente durante intento de fuga

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter