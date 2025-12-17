americateve

Israel lanza mortero en zona residencial de Gaza, hiriendo al menos a 10

JERUSALÉN (AP) — Tropas israelíes dispararon un proyectil de mortero sobre la línea de alto al fuego hacia una zona residencial palestina en la Franja de Gaza, en el último incidente que sacude la frágil tregua con Hamás. Funcionarios de salud dijeron que al menos 10 personas resultaron heridas, y el ejército afirmó que estaba investigando.

Palestinos reciben alimentos donados en Nuseirat, Franja de Gaza, el 17 de diciembre del 2025. (AP foto/Abdel Kareem Hana)
Palestinos reciben alimentos donados en Nuseirat, Franja de Gaza, el 17 de diciembre del 2025. (AP foto/Abdel Kareem Hana) AP

Las fuerzas israelíes declararon que el mortero fue disparado durante una operación en el área de la "Línea Amarilla", que fue trazada en el acuerdo y divide la mayoría de Gaza controlada por Israel del resto del territorio.

El ejército no especificó qué estaban haciendo las tropas ni si habían cruzado la línea. Indicó que el mortero se desvió de su objetivo previsto, el cual no especificó.

Fadel Naeem, director del Hospital Al-Ahli, afirmó que el hospital recibió a 10 personas heridas en el ataque en el centro de la Ciudad de Gaza, algunas de ellas en estado crítico.

No fue la primera vez desde la tregua del 10 de octubre que el fuego israelí ha causado bajas palestinas fuera de la Línea Amarilla. Funcionarios de salud palestinos han reportado más de 370 muertes por fuego israelí desde la tregua.

Israel ha dicho que ha abierto fuego en respuesta a violaciones de Hamás, y afirma que la mayoría de los muertos han sido militantes de Hamás. Pero un funcionario militar israelí, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con el protocolo militar, señaló que el ejército es consciente de varios incidentes en que murieron civiles incluidos niños pequeños y una familia que viajaba en una furgoneta.

Los palestinos dicen que en algunos casos mueren civiles porque la línea está mal marcada. Israel ha estado colocando bloques amarillos para delinearla, pero en algunas áreas los bloques aún no han sido colocados.

La tregua debe pronto entrar en una segunda fase, pero ambas partes se acusan de violaciones. La primera fase involucró el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. La segunda supone el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, un cuerpo de gobierno tecnocrático para Gaza, el desarme de Hamás y más retiradas de tropas israelíes del territorio.

Los restos de un rehén, Ran Gvili, aún están en Gaza, y los militantes parecen estar teniendo dificultades para encontrarlos. Israel exige la devolución de los restos de Gvili antes de pasar a la segunda fase.

Hamás está pidiendo más presión internacional sobre Israel para abrir cruces fronterizos, cesar los ataques y permitir más ayuda en la franja.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

