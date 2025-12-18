Israel lanza intensos bombardeos en Líbano mientras se acerca plazo para desarmar a Hezbollah

Los ataques ocurrieron un día antes de una reunión del comité que supervisa la aplicación de un alto el fuego mediado por Estados Unidos, que detuvo la última guerra entre Israel y Hezbollah hace un año.

Será la segunda reunión del comité después de que Israel y Líbano nombraran a miembros civiles para un comité que anteriormente era sólo militar. El grupo también incluye a Estados Unidos, Francia y la fuerza de paz de la ONU desplegada a lo largo de la frontera.

En París, el comandante del ejército libanés, el general Rodolph Haikal, tiene programado reunirse el jueves con funcionarios de Estados Unidos, Francia y Arabia Saudí para abordar formas de ayudar al ejército en su misión de aumentar su presencia en el área fronteriza.

El gobierno libanés ha dicho que el ejército debería haber despejado toda el área fronteriza al sur del río Litani de la presencia armada de Hezbollah para finales de año.

El ejército israelí dijo que los ataques alcanzaron infraestructura de Hezbollah y sitios de lanzamiento en un complejo militar utilizado por el grupo para llevar a cabo entrenamientos y cursos para sus combatientes. El ejército israelí agregó que atacó varias estructuras militares de Hezbollah en las que se almacenaban armas y desde las cuales operaban miembros de Hezbollah recientemente.

La Agencia Nacional de Noticias de Líbano, administrada por el estado, dijo que los intensos bombardeos se extendieron desde áreas en el monte Rihan en el sur hasta la región noreste de Hermel, que limita con Siria.

Poco después, un ataque con drones a un automóvil cerca de la ciudad sureña de Taybeh causó bajas, según informó la NNA.

"Este es un mensaje israelí a la reunión de París con el objetivo de apoyar al ejército libanés", dijo el presidente del Parlamento, Nabih Berri, sobre los ataques.

"El cinturón de fuego de los ataques aéreos israelíes es para honrar la reunión del mecanismo mañana", agregó Berri durante una reunión parlamentaria en Beirut.

La última guerra entre Israel y Hezbollah comenzó el 8 de octubre de 2023, un día después de que Hamás atacara el sur de Israel, luego de que Hezbollah lanzara cohetes hacia Israel en solidaridad con Hamás. Israel emprendió un bombardeo generalizado de Líbano en septiembre del año pasado que debilitó severamente a Hezbollah, seguido de una invasión terrestre.

Israel ha llevado a cabo ataques aéreos casi diarios desde entonces, principalmente dirigidos a miembros de Hezbollah, pero que también han matado a 127 civiles, según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha aumentado la presión sobre Líbano para que trabaje más en el desarme de Hezbollah.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP