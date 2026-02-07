americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Israel dice que Netanyahu se reunirá con Trump el miércoles para hablar sobre negociaciones con Irán

JERUSALÉN (AP) — El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington el miércoles para hablar sobre las conversaciones con Irán, informó el sábado el gobierno israelí.

"El primer ministro cree que todas las negociaciones deben incluir la limitación de los misiles balísticos y el fin del apoyo al eje iraní", declaró el despacho de Netanyahu en un breve comunicado.

Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones indirectas el viernes en Omán que parecieron volver al punto de partida sobre cómo abordar las discusiones sobre el programa nuclear de Teherán.

Trump expresó que Estados Unidos había tenido conversaciones "muy buenas" y dijo que se planearon más para principios de la próxima semana. Estados Unidos estuvo representado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump.

Trump ha amenazado repetidamente con usar la fuerza para obligar a Irán a llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear, después de enviar anteriormente el portaaviones USS Abraham Lincoln y otros buques de guerra a la región en medio de la represión de Teherán a las protestas recientes allí.

Las naciones árabes del Golfo temen que un ataque pueda desencadenar una guerra regional que también los arrastre a ellos, con recuerdos frescos de la guerra que libró Israel contra Irán el pasado junio.

Por primera vez en las negociaciones con Irán, Estados Unidos llevó el viernes a su principal comandante militar en Oriente Medio a la mesa. El almirante de la Marina Brad Cooper, jefe del Comando Central, visitó luego el USS Abraham Lincoln el sábado junto con Witkoff y Kushner, según el comando.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi dijo a periodistas el viernes que "las conversaciones nucleares y la resolución de los principales problemas deben llevarse a cabo en un ambiente tranquilo, sin tensiones y sin amenazas".

Araghchi manifestó que los diplomáticos regresarán a sus capitales, señalando que esta ronda de negociaciones había terminado.

Aún no está claro qué términos está dispuesto a negociar Irán. Teherán ha mantenido que estas conversaciones solo serán sobre su programa nuclear.

Sin embargo, la red de noticias satelital Al Jazeera informó que diplomáticos de Egipto, Turquía y Qatar ofrecieron a Irán una propuesta en la que Teherán detendría el enriquecimiento durante tres años, enviaría su uranio altamente enriquecido fuera del país y se comprometería a "no iniciar el uso de misiles balísticos".

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó el miércoles que las conversaciones necesitaban incluir todos esos temas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en modo emergencia y suspende trenes, buses y listas de espera

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en "modo emergencia" y suspende trenes, buses y listas de espera

Cuba autoriza venta directa de energía renovable a empresas y hogares en medio de crisis eléctrica y apagones masivos

Cuba autoriza venta directa de energía renovable a empresas y hogares en medio de crisis eléctrica y apagones masivos

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter