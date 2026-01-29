americateve

Israel devuelve cuerpos de palestinos, el último intercambio con Hamás como parte del cese del fuego

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Israel entregó los cuerpos de 15 palestinos el jueves, pocos días después de recuperar los restos del último rehén israelí, dijo un funcionario del Ministerio de Salud de Gaza.

Palestinos observan la puesta de sol en el Mediterráneo, en Gaza, el 29 de enero de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi)
Esto representa el último intercambio de rehenes y detenidos entre Israel y Hamás llevado a cabo como parte de la primera fase del alto el fuego mediado por Estados Unidos alcanzado en octubre.

La Cruz Roja ayudó a facilitar el retorno de los cuerpos. Fueron llevados al Hospital Shifa en la Ciudad de Gaza, dijo Zaher al-Wahidi, portavoz del Ministerio de Salud.

El retorno de todos los rehenes restantes, vivos o muertos, era una parte clave de la primera fase del alto el fuego que pausó la guerra.

Israel acordó devolver 15 cuerpos palestinos por cada rehén recuperado, según los términos del alto el fuego. No está claro si los cuerpos liberados el jueves eran de detenidos palestinos que murieron bajo custodia israelí o cuerpos tomados de Gaza por tropas israelíes durante la guerra.

Israel ha liberado aproximadamente a 2.000 prisioneros palestinos bajo el acuerdo de alto el fuego, muchos de los cuales fueron capturados por tropas israelíes durante la guerra de dos años y mantenidos sin cargos. También ha devuelto los cuerpos de 360 palestinos a Gaza, donde las autoridades han batallado para identificarlos.

El Ministerio de Salud de Gaza, parte del gobierno dirigido por Hamás, ha publicado fotos de los fallecidos para que las familias los identifiquen. De los cuerpos devueltos por Israel, unos 100 han sido identificados por las familias, dijo Al-Wahidi.

El lunes, Israel anunció que encontró e identificó los restos del último rehén israelí, el policía Ran Gvili, tras una extensa búsqueda en un cementerio en el norte de Gaza.

El ataque del 7 de octubre de 2023 a Israel que inició la guerra mató a unas 1.200 personas y 251 fueron tomados como rehenes. Gvili, un policía de 24 años conocido cariñosamente como “Rani”, murió peleando contra milicianos de Hamás.

El retorno de su cuerpo cerró un capítulo doloroso para el país y despejó el camino para la siguiente y más desafiante fase del alto el fuego, que exige el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás, la retirada de soldados israelíes y la reconstrucción de Gaza.

Casi 500 muertos en Gaza desde que comenzó el alto el fuego

Mientras el enviado estadounidense Steve Witkoff anunció el lanzamiento de la segunda fase de la tregua a principios de este mes, el fuego y los ataques israelíes continúan matando a palestinos en toda Gaza casi a diario.

El fuego israelí mató a dos palestinos el jueves en el área de Jan Yunis, en el sur de Gaza, según el hospital Nasser, donde fueron llevados los cuerpos. Funcionarios de salud dijeron que los dos hombres fueron asesinados en áreas que no están controladas por Israel.

Otro ataque israelí en el centro de Gaza mató a un palestino e hirió a otros, según el Hospital Mártires de Al-Aqsa, a donde fueron llevadas las víctimas.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que unos 492 palestinos han sido asesinados desde el alto el fuego. No distingue entre civiles y combatientes en sus cifras. La agencia mantiene registros detallados de bajas que, en general, son considerados confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

El ejército israelí ha dicho que algunos de los muertos en los últimos meses estaban en la línea que divide las áreas controladas por Israel y Gaza, y que ha atacado a aquellos que representan una amenaza para sus tropas.

El cruce fronterizo entre Gaza y Egipto podría abrirse pronto

Para los palestinos separados de sus familias por la guerra y las decenas de miles de personas fuera de Gaza que buscan regresar a casa, la apertura del cruce de Rafah en la frontera con Egipto ha tardado demasiado.

Se espera que el cruce se abra pronto, han dicho funcionarios israelíes, pero se desconoce cuántas personas podrán entrar y salir de Gaza.

Se están realizando preparativos para permitir la salida de un número limitado de personas que resultaron heridas durante la guerra y necesitan viajar al extranjero para recibir atención médica.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho que el cruce no estará abierto a mercancías por ahora. El paso, la principal puerta de Gaza al mundo exterior, está prácticamente cerrado desde mayo de 2024.

_____

Ezzidin y Samy Magdy informaron desde El Cairo.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

