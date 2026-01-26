Israel busca restos del último rehén en cementerio de Gaza mientras el cruce de Rafah sigue cerrado

Gente con carteles con la imagen de Ran Gvili, que murió combatiendo contra milicianos de Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y cuyo cuerpo ha estado retenido en Gaza desde entonces, durante una protesta pidiendo su devolución en Tel Aviv, Israel, el viernes 23 de enero de 2026. (AP Foto/Leo Correa) AP

La búsqueda marcó un dramático esfuerzo de último momento por parte de Israel para encontrar el cuerpo de Ran Gvili mientras Washington y otros mediadores presionan para avanzar con el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos.

La señal más clara de progreso sería que Israel abriera el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto para que los palestinos puedan entrar y salir del territorio. La oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, dice que Israel abrirá el cruce una vez que la búsqueda de Gvili haya terminado.

Mientras tanto, dos palestinos murieron por fuego israelí en Gaza, dijeron las autoridades de salud, y la Corte Suprema de Israel consideró una petición para permitir que la prensa extranjera tenga acceso independiente a Gaza.

Un funcionario militar dijo que la búsqueda de los restos de Gvili comenzó durante el fin de semana en las áreas de Shuja’iyya, Daraj y Tuffah, basándose en información de inteligencia. El funcionario dijo que las tropas estaban acompañadas por rabinos y expertos en odontología para ayudar a identificar a Gvili. El funcionario habló bajo condición de anonimato para comentar una operación aún en curso.

Según dos residentes de Ciudad de Gaza, la búsqueda tuvo lugar en un cementerio en el barrio de Tuffah, donde hay cientos de cuerpos. Los residentes, que pidieron no ser identificados por temor a represalias, dijeron que las fuerzas israelíes estaban cavando tumbas en el cementerio Batsh, sacando cuerpos antes de dejarlos al aire libre.

Hamás había buscado el cuerpo de Gvili en el otro lado de la línea de alto el fuego, actualmente ocupado por la mayoría de los palestinos de Gaza.

Las tropas israelíes controlan la porción oriental de Gaza, según el acuerdo. El grupo armado dijo el domingo que había dado a los mediadores toda la información que tenía sobre la ubicación de Gvili y afirmó que Israel estaba buscando en uno de los sitios que había especificado, al otro lado de la línea de alto el fuego donde el grupo miliciano no tiene permitido estar.

El retorno de todos los rehenes restantes, vivos o muertos, ha sido una parte central de la primera fase del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre. Antes del lunes, el rehén anterior fue recuperado a principios de diciembre.

También es clave para el acuerdo la apertura del cruce de Rafah, que los palestinos ven como su salvavidas hacia el mundo. El cruce permaneció cerrado el lunes. Ha estado mayormente cerrado para la entrada y salida de Gaza desde mayo de 2024, salvo por un pequeño período a principios de 2025.

La familia de Gvili ha instado al gobierno de Netanyahu a no iniciar la segunda fase del alto el fuego hasta que sus restos sean devueltos. Pero la presión ha ido en aumento, y el gobierno de Trump ya ha declarado en los últimos días que la segunda fase está en marcha.

Palestinos muertos en Gaza

Fuerzas israelíes dispararon de muerte a un hombre el lunes en el barrio de Tuffah de la Ciudad de Gaza, según el Hospital Shifa, que recibió el cuerpo. El hombre estaba cerca de un área donde el ejército ha emprendido la operación de búsqueda de Gvili, dijo el hospital.

Otro hombre fue asesinado en el lado oriental del campo de refugiados de Bureij en el centro de Gaza, según el hospital Mártires de Al-Aqsa, que recibió su cuerpo. Las circunstancias de su muerte no estaban claras de inmediato.

Más de 480 palestinos han sido asesinados por fuego israelí desde el 10 de octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros detallados de bajas que son considerados generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

La corte suprema de Israel sopesa abrir Gaza a periodistas internacionales

La Asociación de Prensa Extranjera pidió el lunes a la Corte Suprema de Israel que permita a los periodistas entrar a Gaza de manera libre e independiente.

La FPA, que representa a docenas de organizaciones de noticias globales, lleva más de dos años luchando por el acceso independiente de los medios a Gaza. Israel ha prohibido a los reporteros entrar a Gaza de manera independiente desde los ataques del de octubre de 2023 por parte de Hamás, que desencadenaron la guerra, diciendo que la entrada podría poner en riesgo tanto a periodistas como a soldados.

El ejército ha ofrecido a los periodistas visitas breves y ocasionales bajo estricta supervisión militar.

Los abogados de la FPA dijeron al panel de tres jueces que las restricciones no están justificadas y que con los trabajadores de ayuda entrando y saliendo de Gaza, los periodistas también deberían poder entrar. También dijeron que las visitas controladas estrictamente con el ejército no son un sustituto para el acceso independiente. Se espera que los jueces emitan un fallo en los próximos días.

Magdy informó desde El Cairo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP