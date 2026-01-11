Israel atento a las protestas en Irán, advierte que está preparado para responder si es necesario

Manifestantes iraníes queman banderas de Israel y Estados Unidos en Teherán el 20 de junio del 2025. (AP foto/Vahid Salemi) AP

"El pueblo de Israel, y el mundo entero, están asombrados por el tremendo heroísmo de los ciudadanos de Irán", expresó Netanyahu al inicio de la reunión semanal del gabinete. Condenó el asesinato de civiles y manifestó su esperanza de reconstruir las relaciones entre Israel e Irán una vez que el país sea "liberado del yugo de la tiranía".

Netanyahu y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hablaron la noche del sábado sobre varios temas, incluyendo Irán, según un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con los medios.

Sin embargo, el ejército israelí declaró que no hay nuevas directrices para que los civiles se mantengan cerca de refugios antiaéreos debido a preocupaciones sobre un ataque de misiles iraníes, como ha ocurrido en el pasado cuando había amenazas concretas.

El ejército israelí indicó que las protestas en Irán son un "asunto interno iraní", pero que el ejército "estará preparado para responder con fuerza si es necesario".

Un exfuncionario de inteligencia israelí estimó que es poco probable que Israel inicie un ataque contra Irán, aunque Israel podría tener un objetivo fácil ya que el liderazgo iraní está debilitado y distraído por las protestas que sacuden al país.

"Desde el punto de vista iraní, lo último que Irán quiere es desviar su atención hacia Israel", comentó Danny Citrinowicz, quien una vez encabezó la investigación sobre Irán en una de las ramas de inteligencia militar israelí y ahora es investigador senior en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel.

"Su prioridad, ante todo, es recuperar la calma y la estabilidad en Irán".

Ninguna de las partes tiene apetito por otra guerra

La situación actual en Irán es tan incierta que es probable que Israel espere y vea qué sucederá, opinó Citrinowicz. Añadió que "ninguna de las partes tiene apetito" para comenzar una nueva ronda de la guerra de 12 días del pasado verano.

La guerra comenzó con Israel atacando sitios nucleares y militares iraníes, diciendo que no podía permitir que Teherán desarrollara armas atómicas y que temía que la República Islámica estuviera cerca. Irán insiste que su programa es pacífico.

Los ataques israelíes en Irán mataron a 1.190 personas e hirieron a otras 4.475, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos. Los bombardeos de misiles de Irán mataron a casi 30 personas en Israel y hirieron a 1.000.

El domingo, el presidente del parlamento de Irán advirtió que el ejército de Estados Unidos e Israel serán "objetivos legítimos" si Estados Unidos ataca a la República Islámica. Mohammad Bagher Qalibaf hizo la amenaza mientras los legisladores se apresuraban al estrado en el parlamento iraní, gritando: "¡Muerte a Estados Unidos!"

El mandatario norteamericnao Donald Trump, quien ha publicado varias veces en las redes sociales sobre Irán durante el fin de semana, tiene un historial de cumplir con sus amenazas de atacar. "No jueguen con el presidente Trump. Cuando dice que hará algo, lo dice en serio", advirtió el Departamento de Estado el sábado.

Citrinowicz sostuvo que un ataque, ya sea estadounidense o israelí, podría tener el impacto opuesto en las protestas, posiblemente incluso debilitándolas al fomentar un sentido de patriotismo y unir a la población contra un enemigo común.

Estados Unidos tanto negoció el alto el fuego como asistió a Israel durante la guerra Israel-Irán del pasado verano, lanzando bombas rompe-búnkeres en múltiples sitios nucleares iraníes, un movimiento que fue crucial para que Netanyahu declarara al público israelí que Israel había logrado sus objetivos contra el programa nuclear de Irán y aceptara la tregua de Trump.

Israel no quiere inmiscuirse en un asunto interno iraní

"Lo que realmente preocupa a Israel son los misiles balísticos y cosas por el estilo, no qué tipo de régimen va a haber en Irán", aseguró Menahem Merhavy, un experto en Irán de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

"A menos que ocurra algo realmente dramático con los misiles, no veo a Israel interviniendo en esto".

Y un ataque iraní contra Israel sería "suicida para el régimen", comentó Merhavy, porque habrá poca protesta si Israel responde con fuerza contra el liderazgo iraní, dada la indignación por su respuesta dura a las protestas. "Habrá pocas lágrimas si, por ejemplo, Israel mata al ministro de relaciones exteriores", dijo Merhavy.

Señaló que Israel podría ayudar en los márgenes, como habilitar el acceso a internet a ciertos individuos o líderes, pero dijo que incluso eso es dudoso.

"Israel no quiere inmiscuirse en esto. Es un asunto interno iraní", afirmó Merhavy.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP