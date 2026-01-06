Israel ataca múltiples sitios en Líbano antes de una reunión clave sobre desarme

Rescatistas buscan posibles víctimas en un edificio destruido por un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria de Sidón, en el sur de Líbano, el 6 de enero de 2026. (AP Foto/Mohammed Zaatari) AP

Un ataque alrededor de la una de la mañana del martes arrasó un edificio comercial de tres pisos en la ciudad costera de Sidón, en el sur del país, pocos días antes de que el comandante del ejército libanés informe al gobierno sobre su misión para desarmar al grupo político-paramilitar Hezbollah en zonas fronterizas con Israel.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, condenó los ataques en un comunicado el martes, calificándolos de contrarios tanto a los esfuerzos internacionales para reducir las hostilidades como a los de Beirut para ampliar la autoridad del gobierno en zonas dominadas durante mucho tiempo por Hezbollah y desarmar a los insurgentes.

Un fotógrafo de The Associated Press en Sidón dijo que la zona atacada estaba en un distrito comercial con talleres y talleres mecánicos y que el edificio estaba deshabitado.

Al menos una persona fue trasladada en ambulancia y los equipos de rescate buscan a más gente en el sitio, pero no se reportaron muertes.

El ejército de Israel dijo el martes que atacó sitios de almacenamiento de armas e infraestructura perteneciente a los grupos insurgentes Hezbollah y Hamás. Reconocieron que los objetivos estaban en áreas civiles, pero culparon a las milicias por operar desde allí.

Los ataques fueron los últimos en una ser de acciones militares israelíes casi diarias desde el alto el fuego firmado hace más de un año, que incluía el compromiso de Líbano de desarmar a los grupos insurgentes, algo que según Israel no se ha cumplido.

El operativo se produjo casi dos horas después de que el portavoz militar de Israel en árabe, Avichay Adraee, advirtió en X de que el ejército atacaría objetivos en dos aldeas en el valle de Bekaa oriental y otras en dos en el sur de Líbano.

La Agencia Nacional de Noticias de Líbano, administrada por el Estado, dijo que una casa alcanzada en la aldea de Manara, en el valle de Bekaa, pertenecía a Sharhabil al-Sayed, un comandante militar de Hamás que fue asesinado en un ataque de dron israelí en mayo de 2024.

Las zonas fueron evacuadas tras la advertencia israelí. No se reportaron víctimas en esas operaciones. Más temprano el lunes, el Ministerio de Salud libanés indicó que un avión no tripulado alcanzó un automóvil en la aldea sureña de Braikeh durante la madrugada y causó dos heridos. De acuerdo con el ejército israelí, el objetivo eran dos miembros de Hezbollah.

El ejército libanés comenzó el año pasado el proceso de desarme de grupos palestinos, mientras que el gobierno señaló que para finales de 2025 todas las áreas cercanas a la frontera con Israel —conocidas como la zona sureña de Litani— estarán libres de la presencia armada de Hezbollah.

Está previsto que el gobierno libanés discuta el desarme de Hezbollah durante una reunión el jueves a la que asistirá el comandante del ejército, el general Rudolph Haikal.

Las operaciones aéreas del lunes se produjeron en localidades al norte del río Litani y lejos de la frontera israelí.

El desarme de Hezbollah y de grupos palestinos por parte de Beirut se produjo tras una guerra de 14 meses entre Israel y Hezbollah, en la que gran parte del liderazgo político y militar del grupo respaldado por Irán fue asesinado.

La última guerra entre los dos bandos comenzó el 8 de octubre de 2023, un día después de que Hamás atacara el sur de Israel, cuando Hezbollah lanzó cohetes hacia territorio israelí en solidaridad con el grupo aliado. Israel lanzó bombardeos generalizados sobre Líbano en septiembre de 2024, que debilitaron notablemente a Hezbollah, seguidos de una invasión terrestre.

La guerra terminó en noviembre de 2024 con un alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Israel ha llevado a cabo ataques aéreos casi diarios desde entonces, principalmente contra miembros de Hezbollah, pero también mató al menos a 127 civiles, según la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

___

Mroue informó desde Beirut, Líbano. La periodista de Associated Press Abby Sewell en Beirut contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP