americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Israel ataca Líbano y mata a por lo menos 12 personas en medio de tensiones regionales

BEIRUT, Líbano (AP) — Por lo menos 10 personas murieron y 24 más resultaron heridas —entre ellas tres niños— por ataques de Israel en el Valle de la Becá, en Líbano, informó el viernes el Ministerio de Salud libanés. Otras dos personas murieron poco antes cuando Israel atacó un campamento de refugiados palestinos.

Israel alegó que atacó “centros de mando” del grupo político-paramilitar libanés Hezbollah en el Valle de la Becá. Hezbollah no emitió declaraciones por el momento.

Imágenes de la televisión local desde el lugar de uno de los ataques en la Becá mostraron que el sitio atacado parecía ser un edificio de apartamentos, y que los equipos de emergencia combatían un incendio y buscaban sobrevivientes entre los escombros.

Más temprano el viernes, otro ataque israelí contra un campamento de refugiados palestinos en la ciudad portuaria de Sidón mató a dos personas.

El ejército israelí alegó que atacó un “centro de mando de Hamás” en el campamento de Ein el-Hilweh. Hamás reconoció que dos de sus miembros murieron en el ataque, pero calificó de “pretexto endeble” la afirmación de que se había atacado un centro de mando. Señaló que el edificio atacado pertenecía a una fuerza de seguridad conjunta integrada por diversas facciones palestinas encargada de mantener la seguridad en el campamento.

Después del ataque encabezado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y de la ofensiva militar de Israel en Gaza, Hezbollah comenzó a disparar cohetes desde Líbano hacia Israel en apoyo de Hamás y de los palestinos.

Israel respondió con ataques aéreos y bombardeos contra Líbano. El conflicto de baja intensidad escaló a una guerra a gran escala en septiembre de 2024, que más tarde fue contenida, aunque no detenida por completo, por un alto el fuego mediado por Estados Unidos dos meses después.

Desde entonces, Israel ha acusado a Hezbollah de intentar reconstruirse y ha atacado casi a diario lo que dice son combatientes e instalaciones de Hezbollah en Líbano. Hezbollah ha reivindicado un ataque contra Israel desde el alto el fuego.

La cifra de muertos por los ataques del viernes fue inusualmente alta y se produce en un momento de tensiones en la región, ya que Estados Unidos ha amenazado con atacar a Irán —aliado de Hezbollah y de Hamás— si las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán no derivan en un acuerdo.

Durante la guerra entre Israel e Irán del año pasado, Hezbollah se mantuvo al margen, pero muchos en Líbano temen que el país se vea arrastrado si estalla otra guerra. __

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Destacados del día

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

¿Qué aranceles anuló la Corte Suprema de EEUU? Esto es lo que hay que saber

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial
ULTIMA HORA

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y El Cangrejo y califica reportes como especulación

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y "El Cangrejo" y califica reportes como especulación

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter