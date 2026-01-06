americateve

Israel aprueba último paso para proyecto que dividiría Cisjordania en dos

JERUSALÉN (AP) — Israel ha superado el último obstáculo antes de comenzar la construcción de un controvertido proyecto de asentamiento cerca de Jerusalén que efectivamente dividirá Cisjordania en dos, según una licitación del gobierno.

La licitación, que busca ofertas de desarrolladores, allanaría el camino para comenzar la construcción del proyecto E1.

El grupo antiasentamientos Paz Ahora fue el primero en informar sobre la licitación. Yoni Mizrahi, quien dirige la división de vigilancia de asentamientos del grupo, afirmó que la construcción podría comenzar en menos de un mes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

CIA concluyó que los leales a Maduro garantizan más estabilidad que la oposición, según informes

Arrestan al influencer cubano Franky Venegas, de Island Boys, tras hallar presuntos restos de fentanilo en su tarjeta bancaria

Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores tras sobrevuelo de drones

Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: Soy un hombre decente

