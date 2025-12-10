Israel aprueba cientos de viviendas más en Cisjordania

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, anunció el miércoles que el Consejo Superior de Planificación, el organismo encargado de los planes de construcción de asentamientos en Cisjordania, aprobó 478, 230 y 56 unidades de vivienda en los asentamientos de Hashmonaim, Beitar Illit y Givat Ze’ev, respectivamente.

Smotrich, quien formula la política de asentamientos y es él mismo un colono, calificó la decisión del consejo como parte de un "movimiento estratégico claro para fortalecer los asentamientos y asegurar la continuidad de la vida, la seguridad y el crecimiento". La decisión del miércoles eleva el total de unidades de vivienda aprobadas en Cisjordania desde que Smotrich asumió su cargo a 51.370, dijo en el comunicado.

La mayoría de la comunidad internacional considera los asentamientos ilegales bajo el derecho internacional, y el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado numerosas resoluciones en contra de su expansión.

Nabil Abu Rudeineh, portavoz del presidente palestino Mahmud Abás, condenó la medida, diciendo que la aprobación era parte de una política que "pretende encender la región" y "arrastrarla a un ciclo de violencia y guerra".

Exigió que la administración Trump presione a Israel para detener la expansión de los asentamientos "con el fin de asegurar el éxito de los esfuerzos y empeños del presidente Trump para detener la guerra y lograr la estabilidad en la región".

La decisión llega menos de un mes después de que un documento del gobierno israelí mostrara que Israel planea apoderarse de partes de un importante sitio histórico en Cisjordania. En agosto, las autoridades israelíes aprobaron la construcción de un controvertido proyecto de asentamiento en el territorio que efectivamente lo dividiría en dos.

El gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha sido duramente criticado por los palestinos y grupos de derechos humanos por acelerar la expansión de los asentamientos en Cisjordania, lo que, según ellos, tiene como objetivo impedir el establecimiento de un futuro estado palestino allí.

Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza —áreas reclamadas por los palestinos para un futuro estado— en la guerra de 1967. Ha asentado a más de 500.000 judíos en Cisjordania además de más de 200.000 en la disputada Jerusalén Este.

El gobierno de Israel está dominado por defensores de extrema derecha del movimiento de colonos, incluidos Smotrich y el ministro de policía Itamar Ben-Gvir.

La expansión de los colonos se ha visto agravada por un aumento de los ataques contra palestinos en Cisjordania en los últimos meses.

Durante la cosecha de aceitunas de octubre, los colonos en todo el territorio lanzaron un promedio de ocho ataques diarios, según la oficina humanitaria de las Naciones Unidas, la mayor cantidad desde que comenzó a recopilar datos en 2006. Los ataques continuaron en noviembre, con la ONU registrando al menos 136 más hasta el 24 de noviembre.

Los colonos quemaron coches, profanaron mezquitas, saquearon plantas industriales y destruyeron cultivos. Las autoridades israelíes han hecho poco más allá de emitir condenas ocasionales de la violencia.

