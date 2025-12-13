Israel afirma haber abatido a un alto comandante de Hamás en Gaza

Varios palestinos observan un auto destruido tras un ataque israelí en la Ciudad de Gaza, el sábado 13 de diciembre de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi) AP

En un comunicado, Hamás no confirmó la muerte de Raed Saad. Señaló que un vehículo civil había sido atacado fuera de la ciudad de Gaza y sostuvo que fue una violación del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre.

Saad era el funcionario de Hamás a cargo de la fabricación y anteriormente lideró la división de operaciones del grupo. En su comunicado, Israel lo describió como uno de los arquitectos del ataque del 7 de octubre de 2023 que desató la guerra, y dijo que había “participado en la reconstrucción de la organización terrorista” en violación del alto el fuego.

El ataque israelí al oeste de la ciudad de Gaza provocó la muerte de cuatro personas, según un periodista de The Associated Press que vio llegar sus cuerpos al Hospital Shifa. Otras tres personas resultaron heridas, según el hospital Al-Awda.

Los ataques aéreos y tiroteos israelíes en Gaza han provocado la muerte de al menos a 386 palestinos desde que inició el alto el fuego, según autoridades de salud del enclave. Tel Aviv ha dicho que los recientes ataques son en represalia por las ofensivas del grupo armado contra sus soldados, y que las tropas han disparado contra palestinos que se acercaron a la “línea amarilla” entre la mayor parte de Gaza controlada por Israel y el resto del territorio.

Israel exige que los combatientes palestinos devuelvan los restos del último rehén, Ran Gvili, desde Gaza y ha dicho que esto es una condición para pasar a la segunda y más complicada fase del alto el fuego. Dicha fase plantea una visión para poner fin al gobierno de Hamás y vigilar la reconstrucción de una Gaza desmilitarizada bajo supervisión internacional.

El ataque inicial encabezado por Hamás en 2023 en el sur de Israel provocó la muerte de alrededor de 1.200 personas, mientras que otras 251 fueron tomadas como rehenes. Casi todos los cautivos o sus restos han sido devueltos en altos el fuego u otros acuerdos.

La campaña de dos años de Israel en Gaza ha provocado la muerte de más de 70.650 palestinos, aproximadamente la mitad de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del territorio, que no distingue entre militantes y civiles en su conteo. El ministerio, que opera bajo el gobierno dirigido por Hamás, está compuesto por profesionales médicos y mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por la comunidad internacional.

Gran parte de Gaza ha sido destruida y la mayoría de la población de más de dos millones ha sido desplazada. La entrada de ayuda humanitaria al territorio sigue estando por debajo del nivel establecido por los términos del alto el fuego, y los palestinos que perdieron extremidades en la guerra enfrentan una escasez de prótesis y largos retrasos en las evacuaciones médicas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP