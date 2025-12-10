americateve

Islandia boicoteará Eurovisión por la participación de Israel

LONDRES (AP) — La emisora nacional de Islandia anunció el miércoles que no participará el Festival de la Canción de Eurovisión del próximo año debido a la participación de Israel, uniéndose a otros cuatro países en retirarse de la competencia musical pancontinental.

España, Holanda, Irlanda y Eslovenia informaron a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) la semana pasada que no participarán en el concurso en Viena en mayo, después de que los organizadores se negaron a expulsar a Israel por su conducta en la guerra contra Hamás en Gaza.

La junta de la emisora islandesa RÚV se reunió el miércoles para tomar una decisión.

La emisora dijo en un comunicado que “dado el debate público en este país, está claro que ni la alegría ni la paz prevalecerán respecto a la participación de RÚV en Eurovisión. Por lo tanto, la conclusión de RÚV es notificar hoy a la UER que RÚV no participará en Eurovisión el próximo año”.

Los boicots arrojan una sombra sobre el futuro de lo que se supone que es una fiesta cultural de buen ánimo, asestando un golpe a los fans, las emisoras y las finanzas del concurso.

El concurso, que cumplirá 70 años en 2026, se ha visto sacudido por la guerra en Gaza durante los últimos dos años, provocando protestas afuera de las sedes y obligando a los organizadores a tomar medidas contra el ondeo de banderas políticas.

La semana pasada, la asamblea general de la UER —un grupo de emisoras públicas de 56 países que organiza el glamuroso evento anual— se reunió para discutir preocupaciones sobre la participación de Israel. Los miembros votaron para adoptar reglas de votación más estrictas en respuesta a las acusaciones de que Israel manipuló el voto a favor de sus concursantes, pero no tomaron medidas para excluir a ninguna emisora de la competencia.

El miércoles era el último día para que las emisoras nacionales anunciaran si planeaban participar.

La UER publicará una lista final de las naciones competidoras antes de Navidad.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

Se apaga La Grande: Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

