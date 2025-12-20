americateve

Isak se lesiona el tobillo al anotar para Liverpool en la victoria ante Tottenham

LONDRES (AP) — Alexander Isak fue ayudado a salir del campo con una aparente lesión en el tobillo izquierdo sufrida al anotar para el Liverpool, apenas 11 minutos después de entrar como sustituto en el descanso en la victoria del sábado 2-1 contra el Tottenham en la Liga Premier.

Alexander Isak del Liverpool tendido en el suelo tras lesionarse en el encuentro ante el Tottenham en la Liga Premier el sábado 20 de diciembre del 2025. (AP Foto/Ian Walton)
Alexander Isak del Liverpool tendido en el suelo tras lesionarse en el encuentro ante el Tottenham en la Liga Premier el sábado 20 de diciembre del 2025. (AP Foto/Ian Walton) AP

Mientras el fichaje récord del fútbol británico remataba con el pie izquierdo para darle al Liverpool una ventaja de 1-0 a los 56 minutos, Micky van de Ven se deslizó con un desafío que impactó en el tobillo del delantero sueco.

Isak ni siquiera celebró el gol y, tras recibir tratamiento, fue llevado fuera del campo con la ayuda del personal médico del Liverpool.

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, dijo que era demasiado pronto para determinar la gravedad de la lesión.

"Esperemos que esté de vuelta con nosotros pronto", dijo Slot. "Difícil decirlo ahora".

Van de Ven no fue sancionado por la falta. El Tottenham ya estaba con diez hombres después de que Xavi Simons recibiera una tarjeta roja directa a los 33 minutos por una entrada con los tacos por delante sobre su compatriota neerlandés Virgil van Dijk y terminó el partido con nueve hombres tras la expulsión de Cristian Romero en el tiempo de descuento.

___

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

