Isaiah Likely y Jordan Stout siguen a John Harbaugh a los Giants, dicen fuentes de AP

ARCHIVO - Isaiah Likely (80), ala cerrada de los Ravens de Baltimore, en acción durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Bengals de Cincinnati, el 27 de noviembre de 2025, en Baltimore. (AP Foto/Nick Wass, Archivo) AP

Los Giants acordaron el lunes fichar al ex ala cerrada de los Ravens Isaiah Likely con un contrato de tres años por 40 millones de dólares, según una persona familiarizada con el acuerdo. También pactaron con el ex pateador All-Pro de Baltimore Jordan Stout por un contrato de tres años y 12,3 millones de dólares, de acuerdo con una persona al tanto del convenio.

Harbaugh y el gerente general Joe Schoen no solo están recurriendo al antiguo equipo del entrenador. Nueva York también alcanzó un acuerdo con el linebacker Tremaine Edmunds, liberado el viernes por Chicago, por un contrato de tres años y 36 millones de dólares, según una persona familiarizada con ese movimiento.

Las personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los acuerdos no pueden hacerse oficiales hasta que comience el nuevo año de la liga el miércoles.

El tackle derecho titular Jermaine Eluemunor también regresa a los Giants. Publicó en redes sociales: “I'm back”, con un corazón azul. El acuerdo de Eluemunor, que según reportes es de 39 millones de dólares por tres años, convierte la posición en un área de fortaleza, con Andrew Thomas afianzado en el lado izquierdo y después de que Marcus Mbow demostró como novato que podía desempeñar el rol de tackle suplente versátil.

Likely, quien cumplirá 26 años en abril, está llamado a ser una parte importante de una ofensiva dirigida por el nuevo coordinador Matt Nagy y construida alrededor del quarterback Jaxson Dart. El ala cerrada de 1,93 metros y 111 kilos, podría alinearse como receptor en el slot, con la salida de Wan'Dale Robinson, de 1,73 metros, para unirse al ex entrenador Brian Daboll en Tennessee, según una persona familiarizada con ese acuerdo.

Likely acumula 135 recepciones para 1.568 yardas y 15 touchdowns en sus primeras cuatro temporadas en la NFL, todas jugando para Harbaugh en Baltimore.

Stout promedió 50 yardas por despeje la temporada pasada, su cuarta como profesional. Tras firmar a Stout, los Giants liberaron al pateador Jamie Gillan, según una persona con conocimiento de la decisión que habló con la AP bajo condición de anonimato porque el movimiento no había sido anunciado.

El entorno de Edmunds había recibido permiso de los Bears para buscar un canje antes de liberarlo. El apoyador, que está a punto de cumplir 28 años pese a llevar ocho temporadas en su carrera profesional, ha superado los 100 tacleos en todas ellas, incluidas sus primeras cinco con Buffalo.

Nueva York también volvió a firmar al receptor Isaiah Hodgins con un contrato para la próxima temporada, según una persona con conocimiento del movimiento. La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Más temprano el lunes, los Giants acordaron renovar al veterano ala cerrada Chris Manhertz. El corredor Devin Singletary reestructuró recientemente su contrato para quedarse. El regresador/receptor Gunner Olszewski también aceptó un acuerdo para volver.

Nueva York también tiene la quinta selección del draft, aunque Harbaugh dijo en el combine de cazatalentos que quiere cubrir las principales necesidades de la organización en la agencia libre.

