NUEVA YORK (AP) — Kyrie Irving no permitirá que nadie apresure el regreso de Kevin Durant a la cancha esta vez.

Irving dice que vuelta de Durant no será apresurada por Nets

Associated Press

Irving dijo el viernes que Durant no estaba listo para jugar cuando retornó en la serie final de la NBA, donde rápidamente volvió a lesionarse. Irving señaló que la salud de su nuevo compañero no fue valorada lo suficiente, y que ese no será el caso ahora que están juntos en los Nets de Brooklyn.