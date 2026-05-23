Irvin y 2 relevistas de Washington limitan a Bravos a 1 hit en triunfo por 2-0

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Jake Irvin, lanzador de los Nacionales de Washington, abandona el montículo en el sexto inning del juego ante los Bravos de Atlanta, el sábado 23 de mayo de 2026 (AP Foto/Mike Stewart) AP

Michael Harris abrió el séptimo capítulo con un sencillo al prado central ante Brad Lord para el único hit de los Bravos. Una decisión que fue revertida —y luego discutida— puso a dos corredores en base por Atlanta, pero Ozzie Albies elevó un globo, Dominic Smith bateó un elevado y Austin Riley se ponchó para preservar la blanqueada.

Lord trabajó tres innings antes de que Richard Lovelady lanzara un noveno perfecto para su cuarto salvamento.

Dylan Crews y el venezolano Jorbit Vivas conectaron jonrones ante el abridor Grant Holmes para las únicas carreras de un juego que se retrasó 41 minutos en medio del segundo inning por la lluvia.

Fue una actuación inesperada de Irvin (2-4), quien no había conseguido una victoria desde su primera apertura el 29 de marzo. Se dobló y hizo una mueca tras su último out en el quinto acto, volvió a salir en el sexto para calentar, pero fue retirado sin lanzar otro pitcheo oficial.

Holmes (3-2) ponchó a 10 en cinco innings —la tercera vez en su carrera que alcanza doble dígito de ponches—.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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