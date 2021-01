El IRS retrasó la temporada de impuestos. A continuación, le indicamos cómo obtener su reembolso y estímulo lo más rápido posible

El retraso se debe en gran parte al paquete de ayuda aprobado a finales de diciembre. Le da al IRS "tiempo para realizar una programación adicional y pruebas de los sistemas del IRS luego de los cambios en la ley tributaria del 27 de diciembre" y "garantizar que las personas elegibles reciban el dinero de estímulo restante como Crédito de Reembolso de Recuperación cuando presenten su declaración de impuestos de 2020". según el anuncio.

Pero también significa que los estadounidenses deben esperar aún más por los reembolsos de impuestos y los pagos de estímulo que se les adeuda. Muchos en el limbo son los que más necesitan dinero.

"Este es otro puñetazo para las personas que han estado luchando", dice John Owens, CFP, planificador principal de la firma de planificación financiera Brooklyn FI. “Mucha gente vio grandes caídas en sus ingresos el año pasado y está esperando su reembolso. Y es posible que muchos no hayan sido elegibles para el estímulo en función de sus impuestos anteriores, pero serán elegibles cuando presenten su declaración de 2020. Ahora tienen que esperar más ".

La nueva administración ya está dando pasos para reducir esa espera. El 22 de enero, el presidente Biden firmó una nueva orden ejecutiva de alivio económico pidiendo al Departamento del Tesoro que actualice su proceso para obtener pagos de estímulo para todos los estadounidenses elegibles. Esto incluye esfuerzos de extensión para los aproximadamente 8 millones de personas que no recibieron la primera ronda de pagos de $ 1,200, como los trabajadores de bajos ingresos que no están obligados a declarar impuestos anualmente.

A medida que se acerca la temporada de impuestos, aquí hay algunas formas en que puede verse afectado por la demora del IRS, y las acciones que los expertos recomiendan para ayudar a garantizar que reciba su reembolso y pago de estímulo lo más rápido posible:

Cómo reclamar su segundo pago de estímulo en su declaración de impuestos

A pesar de las demoras iniciales, la mayoría de los pagos de estímulo de $ 600 se emitieron a estadounidenses elegibles. Hasta el 8 de enero, el IRS dijo que había emitido más de 100 millones de pagos mediante depósito directo; otros 8 millones se emitieron por correo como una tarjeta de débito prepaga y se enviaron cheques de papel hasta la fecha límite.

Aún así, muchos estadounidenses deberán reclamar el Crédito de reembolso de recuperación en su declaración de impuestos de 2020 para recibir su pago. Esto se aplica a muchas personas que ven un mensaje de "Estado de pago n. ° 2 - No disponible" utilizando el rastreador Get My Payment del IRS, a quienes no declaran y a quienes no recibieron el pago completo para el que son elegibles debido a cambios en 2020 (los pagos emitidos hasta ahora se basaron en gran medida en las declaraciones de impuestos de 2019).

Su declaración de impuestos también es una oportunidad para reclamar cualquier monto para el que sea elegible pero que no recibió de la primera ronda de pagos de estímulo de $ 1,200 después de la Ley CARES la primavera pasada. La declaración incluirá una hoja de trabajo que puede usar para determinar cualquier monto que sea elegible para reclamar utilizando el Crédito de reembolso de recuperación.

CONSEJO PROFESIONAL La mejor manera de garantizar el reembolso más rápido y el pago de estímulo es presentar su declaración de impuestos electrónicamente y utilizar el depósito directo en su cuenta bancaria. CONSEJO PROFESIONAL La mejor manera de garantizar el reembolso más rápido y el pago de estímulo es presentar su declaración de impuestos electrónicamente y utilizar el depósito directo en su cuenta bancaria.

Si aún no ha recibido su segundo pago de estímulo, pero el rastreador Get My Payment muestra que se envió por correo, recuerde: la fecha límite del 15 de enero era para que los cheques se emitieran, no se recibieran. Todavía pueden pasar semanas antes de que reciba un cheque en papel o una tarjeta de débito por correo. Pero según los expertos, esa es una de las ventajas de una temporada impositiva retrasada.

"Retrasar la temporada de presentación de impuestos debería reducir cierta confusión por parte de los contribuyentes", dice Janet Holtzblatt, investigadora principal del Centro de Política Fiscal de Urban-Brookings.

“Dicen, y parece razonable, que las personas deberían recibir su pago antes del 12 de febrero si van a recibir un pago”, dice. “Eso reducirá la confusión que podría haber ocurrido si hubiera comenzado la semana que viene. Estaría esta gente en el limbo, donde su cheque estaba en el correo y no lo habían recibido, y cuando iban a presentar su declaración de impuestos, no sabían muy bien qué hacer ".

Si aún está esperando su pago, continúe usando el rastreador Get My Payment para obtener actualizaciones y controle su correo para ver si tiene un cheque impreso o una tarjeta de débito durante el mes.

Cómo obtener un reembolso oportuno

Retrasar el inicio tradicional de la temporada de impuestos puede ayudar a reducir la confusión entre los contribuyentes que no han recibido los pagos de estímulo para los que son elegibles, pero también significa una espera más larga para los estadounidenses que dependen de los pagos de reembolso de impuestos anuales y presentan la declaración a principios de la temporada, o que no recibirán ningún estímulo hasta que presenten sus declaraciones.

El IRS dice que nueve de cada 10 contribuyentes recibirán su reembolso dentro de los 21 días posteriores a la presentación, si lo hacen de manera electrónica mediante depósito directo y no hay problemas con la declaración.

“Son tres semanas que la gente se queda sin ese dinero”, dice Dan Herron, CPA, fundador de Elemental Wealth Advisors en San Luis Obispo, California. Pero muchos que dependen de un cheque de reembolso anual, “necesitan ese dinero porque confían en él para pagar gastos médicos o compras importantes, o simplemente para sobrevivir en este momento. Eso es frustrante ".

A pesar del inicio tardío, existen algunas formas de asegurarse de que reciba su reembolso de impuestos, incluido cualquier pago de estímulo para el que sea elegible para usar el Crédito de reembolso de recuperación, lo más rápido posible.

No espere para comenzar

Primero, comience a prepararse ahora. A partir del 15 de enero, Free File del IRS está abierto. Si es elegible, puede comenzar a presentar declaraciones con Free File (o presentarlas con una empresa de software de terceros) y sus declaraciones se transmitirán al IRS el 12 de febrero.

"Empezar antes te pone por delante del juego", dice Holtzblatt.

Si aún está esperando el pago de su estímulo y no está seguro del estado de su pago, consulte el rastreador Get My Refund y continúe revisando su correo en las próximas semanas. Pero si verificó que su pago no fue enviado (recibió el mensaje "Estado de pago n. ° 2 - No disponible") o solo recibió un pago parcial, el software de preparación que utiliza (incluido Free File del IRS) puede ayudarlo a determinar y reclamar el pago de estímulo completo para el que es elegible.

Presentar electrónicamente

"Esto realmente se vio reflejado en la experiencia del año pasado", dice Holtzblatt. "Presente temprano, presente electrónicamente, y si espera obtener un reembolso, haga que ese reembolso se deposite directamente en una cuenta bancaria si tiene una cuenta bancaria".

Si presenta su solicitud antes de tiempo y solicita su reembolso mediante depósito directo, debería recibir su pago dentro de los 21 días, según el IRS. Una vez que se presenta su declaración, el IRS proyecta que su herramienta ¿Dónde está mi reembolso? Estará disponible para que usted pueda rastrear su reembolso a partir del 22 de febrero.

Anticipe cualquier hipo

2020 cambió muchas perspectivas financieras, el gasto diario y el empleo de muchas personas. Todo esto puede tener un impacto en sus declaraciones de impuestos.

“Dado que el año pasado fue un año muy diferente para muchos contribuyentes, es importante asegurarse de reunir todos sus documentos antes de preparar su declaración o acudir a su preparador”, dice Owens. "Por ejemplo, muchas personas no se dan cuenta de que los beneficios de compensación por desempleo están sujetos a impuestos y se declaran en un 1099. Si los cobró el año pasado, asegúrese de tener este documento listo antes de preparar su declaración".

Cualquier información o documentación que pueda proporcionar sobre la cantidad que ha recibido en pagos de estímulo, ya sea de la primera ronda de la primavera pasada o de los pagos más recientes de este mes, también puede ayudar a conciliar con mayor precisión lo que es elegible para lo que tiene. he recibido, dice Herron.

Antes de hablar con su contador o iniciar sesión en su servicio de declaración de impuestos, reúna todos los documentos y formularios que tenga relacionados con sus finanzas de 2020. Presente correctamente la primera vez para que sus pagos no se retrasen por errores o modificaciones necesarias.

Obtenga los créditos fiscales a los que tiene derecho

El retraso no debería hacer mucha diferencia para algunos contribuyentes cuyos reembolsos se retrasan cada año, dice Holtzblatt. Los contribuyentes que son elegibles para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC) tradicionalmente enfrentan una demora en el reembolso cuando presentan la declaración anticipada. Según la Ley PATH de 2015, el IRS no puede emitir reembolsos sobre devoluciones que reclamen estos créditos hasta el 15 de febrero para evitar el fraude de identidad y las reclamaciones fraudulentas.

Incluso con el inicio retrasado de la temporada de impuestos, el IRS dice que estos reclamantes deberían recibir reembolsos a principios de marzo, el mismo cronograma que recibirían en una temporada de presentación tradicional.

"Sí, las personas que necesitan el dinero no lo recibirán hasta finales de febrero o principios de marzo", dice Holtzblatt. “Pero para aquellas personas que probablemente más lo necesiten, sus ingresos los ubican en el rango del EITC en muchos casos, y sus pagos les llegarán aproximadamente al mismo tiempo que normalmente”.