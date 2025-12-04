Iraníes buscan riqueza portátil como protección ante caída de su moneda tras guerra con Israel

Una mujer mira el escaparate de una joyería en el Gran Bazar de Teherán, Irán, el sábado 29 de noviembre de 2025. (Foto AP/Vahid Salemi) AP

Los comerciantes en el Gran Bazar de Teherán dicen que cada nueva noticia sobre la reimposición de sanciones de Naciones Unidas, la caída del rial o las renovadas tensiones regionales han llevado a oleadas de personas a comprar los llamados "activos que preservan el valor". Estos incluyen dólares, oro, plata, diamantes, criptomonedas y, en menor medida, acciones.

Dicha riqueza portátil puede mantener su valor cuando los activos locales se deprecian --y ser fácilmente transportada en caso de una crisis, algo que los iraníes tienen en mente desde hace meses, ya que muchos temen que estalle otra guerra con Israel.

Mansour, un comerciante de oro y joyas de 28 años en el bazar, dijo que nunca había visto tal demanda.

"En las últimas dos semanas he vendido seis kilos (13,2 libras) de oro a personas comunes, una experiencia nueva para mí", comentó Mansour, quien habló bajo la condición de que sólo se usara su primer nombre por temor a represalias.

Behzad Rashvand, un abuelo de 57 años, declaró que considera que el oro es la única protección contra la inflación desenfrenada en Irán.

"En este momento, veo el oro como la mejor manera de preservar el valor", afirmó. "Cada vez que gano dinero, lo convierto en oro".

Durante el verano, los lingotes de oro de 1 gramo y 18 quilates se comercializaban en alrededor de 115 millones de riales (aproximadamente 100 dólares, ya que el rial ahora se cotiza a más de 1 millón por dólar). Las monedas de oro superaban los 1.000 dólares y los lingotes de plata de 1 kilogramo casi 2.000 dólares. El sábado, el precio de una moneda de oro en Irán superó los 1.200 millones de riales por primera vez en la historia del país. Los lingotes pequeños de plata de 100 gramos se han convertido en una nueva inversión de nivel de entrada para las familias de clase media, según sugieren los reportes de medios iraníes.

Fatemeh Parsa, una mujer de 47 años y madre de dos hijos, ahora lamenta haber usado una herencia para comprar un apartamento en Teherán. Aunque los bienes raíces siguen siendo valiosos en algunos barrios de Teherán, los préstamos bancarios y los ahorros no han seguido el ritmo de los precios altísimos.

"Con los precios globales del oro en aumento, a veces desearía haber comprado oro en su lugar; mis activos habrían crecido mucho más que los bienes raíces", dijo. "Ahora, parece que invertir en plata podría ser valioso, especialmente para el futuro de mis hijos".

Los reportes de despidos masivos en la economía de Irán, derivados de problemas con la electricidad, la demanda del consumidor y las sanciones, también han circulado durante meses. Amir Ramezani, un destacado comerciante de oro en Teherán, señaló que algunas familias de mayor poder adquisitivo han comenzado a vender partes de sus activos para hacer frente.

"Sus ingresos hoy no coinciden con las vidas que construyeron", dijo Ramezani. "Para mantener el mismo estilo de vida, muchos están vendiendo objetos de valor, oro y joyas sólo para mantenerse al día".

El oro y la plata ganaron particular prominencia cuando Estados Unidos comenzó a tomar medidas enérgicas contra los vendedores de criptomonedas iraníes, que había sido una vía que los iraníes buscaban para asegurar sus finanzas.

"Siempre que tengo suficiente dinero para ahorrar, lo convierto inmediatamente en oro", dijo Hamid Safari, quien vende equipos de audio. "A lo largo de la historia, el oro no sólo ha mantenido su valor, sino que también ha aumentado en valor. Deberíamos aprender de la historia si queremos construir una vida mejor".

La portabilidad también es una muestra de preocupación ante las tensiones en la región

Por su parte, los inversores más ricos están recurriendo a los diamantes y otras piedras preciosas como almacenes de valor discretos y portátiles. Los joyeros en Teherán y Mashhad informan de una creciente demanda de piedras de inversión de pequeño quilate, un nicho tradicionalmente favorecido por los comerciantes pero que ahora se está expandiendo a compradores de clase media alta.

La economía más amplia de Irán sigue bajo una presión severa por las sanciones internacionales que han frenado la inversión y limitado el acceso a las finanzas globales. Años de restricciones han debilitado las industrias a nivel nacional y dejado a sectores clave batallando por modernizarse. Y para aquellos que quieren sacar dinero al extranjero, la moneda fuerte y las joyas siguen siendo algunas de las únicas formas de hacerlo.

También hay otra razón que los iraníes se muestran reacios a discutir: poder tener el dinero portátil en caso de otra guerra. Se cree que decenas de miles de iraníes que viven en Teherán huyeron de la capital durante la guerra de 12 días, dirigiéndose al campo de Irán o al norte, a la costa del Mar Caspio.

Cuando lo hicieron, algunas áreas se vieron abrumadas por los recién llegados y cajeros automáticos sin efectivo o no funcionales. Muchos trajeron consigo los ahorros que pudieron poner en sus manos de inmediato.

También hay precedentes de esto en la historia iraní. Muchos de los que huyeron de las ciudades durante la guerra Irán-Irak de la década de 1980 llevaron consigo lo que pudieron. Y en la Revolución Islámica de 1979, aquellos aliados con el sha y su gobierno huyeron de Irán con lo que pudieron llevar. En ese entonces, el rial alcanzó un máximo histórico de 120 por dólar, lo que generó que las casas de cambio se vieran rebasadas y que la población se lanzara a comprar oro, joyas, alfombras y otros activos para llevar al extranjero.

Ahmad, un importador de telas, de 49 años, dijo que planea vender sus existencias restantes y convertir todos sus activos en moneda fuerte debido a la situación en Irán.

"No puedo convertir mi casa o mi auto, pero durante los últimos dos meses he estado convirtiendo todos mis activos líquidos en moneda extranjera y oro", dijo. "En una emergencia, necesito poder llevar mis activos conmigo si tengo que irme".

Gambrell reportó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

