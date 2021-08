Irán se rinde ante las vacunas de EEUU a pesar de sus experimentos con Cuba

A inicios de mes el régimen cubano premió con la Orden Carlos Juan Finlay al doctor iraní Alireza Biglari, del Instituto Pasteur de Teherán “por su aporte a la biotecnología, la docencia y la actividad científica de ambos países”.

Pero tanto Teherán como La Habana pasan momentos difíciles con la pandemia de COVID19 sin que sus producciones locales den abasto para inmunizar a la población como prometían sus líderes.

El pasado enero, Jameneí prohibió la importación de vacunas estadounidenses y británicas al país alegando que esos países, con los que Irán mantiene tensas relaciones, podían buscar con sus sueros contaminar a otras naciones.

"La importación de las vacunas estadounidenses y británicas al país está prohibida (...) Si los estadounidenses hubiesen podido producir una vacuna, ese desastre de coronavirus no habría ocurrido en su propio país", subrayó el líder de Irán.

Sin embargo, han circulado comentarios en redes sociales de que las propias autoridades iraníes se han vacunado con Pfizer; algo similar a lo que se comenta de la alta cúpula cubana, a la que no se le ha visto inocularse con Soberana 02 ni Abdala, las dos vacunas desarrolladas en la isla.

El viceministro de Salud de Irán subrayó hoy que no se trata de que previamente Irán no haya intentado importar vacunas, sino que muchos países como China y EE.UU. no facilitaban sus fármacos antes de haber vacunado a un cierto porcentaje de su población.

"La iniciativa Covax (de la OMS) y los contratos para comprar vacunas de Rusia y de China fueron nuestras principales medidas para importar vacunas y, hasta ahora, China nos ha dado la mayor cantidad de vacunas", explicó Raisí.

Al respecto, explicó que el nuevo presidente iraní ha tenido positivas conservaciones telefónicas con su homólogo chino, Xi Jinping, y que, antes de finales de octubre, Irán obtendrá otras 60 millones de dosis.

Hasta ahora unas 5,5 millones de personas han recibido la pauta completa y 16,4, una primera dosis, en su mayoría de la vacuna china Sinopharm, de una población superior a los 80 millones.

Durante la quinta ola, se han registrado los máximos diarios de decesos y casos desde el inicio de la pandemia en Irán, donde hasta hoy la covid-19 ha causado más de 4,6 millones de contagios y un total de 101.354 muertes, según las cifras oficiales.