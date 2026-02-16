Irán se reúne con la agencia nuclear de la ONU antes de otra ronda de diálogos con EEUU

ARCHIVO - El ministro iraní de Exteriores Abbas Araghchi mira durante una reunión con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, y el ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelatty, en el Palacio de Tahrir en El Cairo, el martes 9 de septiembre de 2025. (AP Foto/Khaled Elfiqi, Archivo) AP

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, se reunió con Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, y señaló que también se entrevistaría con el ministro de Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, cuyo país acoge las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Ginebra el martes.

“Estoy en Ginebra con ideas reales para lograr un acuerdo justo y equitativo”, escribió Araghchi en X. “Lo que no está sobre la mesa: la sumisión ante las amenazas”.

El viceministro de Exteriores de Irán, Majid Takht-Ravanchi, dio a entender el domingo que Teherán podría estar abierto a un compromiso sobre la cuestión nuclear, pero busca una flexibilización de las sanciones internacionales lideradas por Estados Unidos.

“La pelota está en el tejado de Estados Unidos. Tienen que demostrar que quieren llegar a un acuerdo con nosotros”, declaró a la BBC Takht-Ravanchi. “Si vemos sinceridad por su parte, estoy seguro de que estaremos en el camino para alcanzar un acuerdo”.

“Estamos listos para debatir esto y otros asuntos relacionados con nuestro programa, siempre que ellos también estén dispuestos a hablar sobre las sanciones”, añadió.

Omán acogió una primera ronda de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán el 6 de febrero.

Estados Unidos también acoge conversaciones entre enviados de Rusia y Ucrania en Ginebra el martes y el miércoles, a pocos días del cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de su vecino.

Conversaciones similares el año pasado entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní se vinieron abajo después de que Israel lanzara lo que se convirtió en una guerra de 12 días contra Irán, que incluyó el bombardeo por parte de Estados Unidos de instalaciones nucleares iraníes.

Estados Unidos mantiene alta la presión militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó inicialmente con emprender acciones militares por la sangrienta represión de Irán contra protestas en todo el país el mes pasado, pero luego pasó en las últimas semanas a una campaña de presión para intentar que Teherán alcance un acuerdo sobre su programa nuclear.

Trump dijo el viernes que el USS Gerald R. Ford, el portaviones más grande del mundo, navegaba desde el Caribe a Oriente Medio para sumarse a otros recursos militares que Estados Unidos ha acumulado en la región. También afirmó que un cambio de poder en Irán “sería lo mejor que podría pasar”.

Irán ha dicho que, si Estados Unidos ataca, responderá con un ataque propio.

El gobierno de Trump ha sostenido que Irán no puede tener ningún enriquecimiento de uranio bajo ningún acuerdo. Teherán dice que no aceptará eso.

Irán ha insistido en que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Sin embargo, sus funcionarios amenazan cada vez más con buscar un arma nuclear. Antes de la guerra de junio, Irán estaba enriqueciendo uranio hasta una pureza del 60%, a un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico.

La reunión directa con Grossi es un paso significativo después de que Irán suspendiera toda cooperación con el OIEA tras la guerra de junio con Israel. Ambos también se reunieron brevemente al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. El OIEA dijo que no ha podido verificar el estado de las reservas de uranio de Irán, cercanas al grado armamentístico, desde la guerra. Irán ha permitido al OIEA cierto acceso a sitios que no resultaron dañados, pero no ha permitido que los inspectores visiten otros lugares.

Las reservas de uranio enriquecido al 60% de Irán podrían permitirle construir hasta 10 bombas nucleares si decidiera hacerlo, dijo anteriormente Grossi a The Associated Press. Añadió que eso no significa que Irán tenga esas armas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajó apresuradamente a Washington la semana pasada para instar a Trump a garantizar que cualquier acuerdo incluya medidas para neutralizar el programa de misiles balísticos de Irán y poner fin a su financiación de grupos aliados como Hamás y Hezbollah.

Liechtenstein informó desde Viena. La periodista de The Associated Press Melanie Lidman, en Tel Aviv, Israel, contribuyó a este despacho.

The Associated Press recibe apoyo para la cobertura de seguridad nuclear de la Carnegie Corporation of New York y la Outrider Foundation. AP es la única responsable de todo el contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

