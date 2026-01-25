americateve

Irán revela mural advirtiendo represalias si EEUU lanza ataque militar

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un nuevo mural revelado en una plaza central de Teherán el domingo contiene una advertencia directa de Irán a Estados Unidos para que no intente un ataque militar contra el país.

La imagen pintada de varios aviones dañados en la cubierta de vuelo de un portaaviones lleva el lema: "Si siembras el viento, cosecharás la tempestad".

La revelación del mural en la Plaza Enghelab se produce mientras el portaaviones USS Abraham Lincoln y los buques de guerra que lo acompañan se dirigen hacia la región. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que los barcos se están moviendo "por si acaso" decide tomar medidas.

"Tenemos una flota masiva dirigiéndose en esa dirección y tal vez no tengamos que usarla", dijo Trump el jueves.

La Plaza Enghelab se utiliza para reuniones convocadas por el Estado, y las autoridades cambian su mural según las ocasiones nacionales. El sábado, el comandante de la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní advirtió que su fuerza está "más lista que nunca, con el dedo en el gatillo".

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha aumentado tras una brutal represión de las protestas nacionales que dejó miles de personas muertas y decenas de miles arrestadas. Trump había amenazado con una acción militar si Irán continuaba matando a manifestantes pacíficos o realizaba ejecuciones masivas de los detenidos.

No ha habido más protestas durante días, y Trump afirmó recientemente que Teherán frenó las ejecuciones de unos 800 manifestantes arrestados, una afirmación que el procurador iraní calificó de "completamente falsa".

Sin embargo, Trump ha indicado que mantiene sus opciones abiertas, diciendo el jueves que cualquier acción militar haría que los ataques estadounidenses de junio pasado a sitios nucleares iraníes "parecieran insignificantes".

El Comando Central de Estados Unidos dijo en las redes sociales que su Fuerza Aérea F-15E Strike Eagle ahora tiene presencia en el Oriente Medio, señalando que el caza "mejora la preparación para el combate y promueve la seguridad y estabilidad regional".

De manera similar, el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo el jueves que desplegó sus aviones de combate Typhoon en Qatar "en una capacidad defensiva".

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre, provocadas por la caída de la moneda iraní, el rial, y rápidamente se extendieron por todo el país. Fueron enfrentadas con una violenta represión por parte de la teocracia iraní, que no tolera la disidencia.

El número de muertos reportado por activistas ha seguido aumentando desde el final de las manifestaciones, a medida que la información se filtra a pesar de un apagón de internet de más de dos semanas, el más completo en la historia de Irán.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos informó el domingo que el número de muertos es de 5.459, con la expectativa de que aumente. Afirma que más de 40.800 personas han sido arrestadas.

Las cifras del grupo han sido precisas en disturbios anteriores y dependen de una red de activistas en Irán para verificar las muertes. Ese número de muertos supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios allí en décadas, y recuerda el caos que rodeó la Revolución Islámica de Irán de 1979. The Associated Press no ha podido verificar de manera independiente el número de muertos.

El gobierno asegura que van 3.117 muertos, diciendo que 2.427 eran civiles y fuerzas de seguridad, y el resto "terroristas". En el pasado, la teocracia iraní ha subestimado o no ha informado sobre las muertes por disturbios.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

