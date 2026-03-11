Irán mantiene la presión sobre la infraestructura petrolera ante temores a crisis energética global

Cientos de personas asisten al funeral de altos cargos iraníes y civiles muertos durante la campaña de Israel y Estados Unidos en Irán, en Teherán, el 11 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

Motoristas pasan por delante de un cartel con la imagen del difunto líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei (centro), pasando la bandera iraní a su hijo y sucesor, el ayatolá Mojtaba Jamenei (derecha), mientras el fallecido fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, los mira a la izquierda, en una plaza en el centro de Teherán, Irán, el 10 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

Irán ha detenido de facto el tráfico marítimo a través del estrecho angosto frente a su costa, por el que se pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial desde el golfo Pérsico hacia el océano Índico. También ha estado atacando yacimientos petrolíferos y refinerías en naciones árabes de la región como parte de una estrategia que parecía destinada a generar suficiente daño económico a nivel global como para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a sus ataques.

Kuwait reportó a primera hora del miércoles que sus defensas derribaron ocho drones iraníes sobre la nación petrolera, y Arabia Saudí señaló que interceptó cinco aviones no tripulados que se dirigían a su vasto yacimiento petrolero de Shaybah. Un proyectil impactó en un buque portacontenedores frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos en el estrecho de Ormuz.

Israel, que inició la guerra junto con Estados Unidos el 28 de febrero, indicó que había comenzado una nueva oleada de ataques sobre Teherán, tras múltiples bombardeos en la víspera que residentes en la capital iraní describieron como algunos de los más intensos del conflicto. También se escucharon explosiones en Beirut y en el sur de Líbano después de que Israel anunció el inicio de un nuevo asalto contra objetivos relacionados con el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por la República Islámica.

La ofensiva incendió un edificio en el centro de la capital, Beirut, en la densamente poblada zona de Aicha Bakkar, y las llamas envolvieron los dos pisos superiores de la estructura de varias alturas. No hubo reportes de víctimas por el ataque, que se produjo sin advertencia.

Una operación israelí anterior en el sur de Líbano mató a cinco personas en el distrito de Nabatieh, mientras que otras dos fallecieron en ataques en el distrito de Tiro y en el de Bint Jbeil, informó el Ministerio de Salud libanés. Un trabajador de Cruz Roja murió a primera hora del miércoles por heridas que sufrió el lunes, cuando su equipo fue alcanzado por un ataque israelí mientras rescataban a víctimas de un incidente previo.

Casi 500 personas han perdido la vida hasta ahora en Líbano desde que Hezbollah desencadenó la última ronda de combates con Israel al lanzar cohetes hacia el norte del país tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes a Irán.

Irán lanza múltiples andanadas contra Israel y naciones árabes del Golfo

Israel advirtió de tres ataques iraníes en todo el país a primera hora del miércoles. Las sirenas antiaéreas se escucharon en Tel Aviv y en otros lugares, pero no hubo reportes de víctimas.

Además de apuntar a los yacimientos petrolíferos saudíes, el Ministerio de Defensa del reino indicó que destruyó seis misiles balísticos lanzados hacia la Base Aérea Príncipe Sultán, una importante instalación aérea operada por Estados Unidos y Arabia Saudí en el este del país. Además, interceptó y destruyó dos drones sobre Hafar al-Batin, una importante ciudad de la provincia oriental, agregó.

En el estrecho de Ormuz, Irán alcanzó un buque portacontenedores con un proyectil frente a Ras al-Khaimah, el emirato más septentrional de Emiratos Árabes Unidos en esa zona, según un sitio de monitoreo administrado por el ejército británico.

“El alcance de los daños se desconoce por el momento, pero está siendo investigado por la tripulación”, explicó la web.

Emiratos dijo a primera hora del miércoles que sus defensas antiaéreas estaban trabajando para interceptar el fuego iraní entrante. La acaudalada nación del Golfo —donde está Dubái, un centro de negocios y viajes— apuntó que los ataques iraníes han causado un total de seis fallecidos y 122 heridos.

Bahréin activó sus sirenas en la madrugada del miércoles para advertir de un ataque iraní. El aviso se produjo un día después de que una andanada iraní impactó contra un edificio residencial en la capital, Manama, mató a una mujer de 29 años e hirió a ocho personas.

Precio del petróleo sigue alto por miedo a cortes en transporte marítimo

Los precios del petróleo se mantuvieron muy por debajo de los máximos alcanzados el lunes, pero el precio del crudo Brent, el referente internacional, continuaba siendo el miércoles alrededor de un 20% más alto que cuando comenzó la guerra, y los consumidores de todo el mundo ya estaban notando el efecto en las gasolineras.

El alza de los precios del petróleo ha sacudido a los mercados financieros en todo el mundo por el temor de que la guerra pueda bloquear durante mucho tiempo el flujo global de crudo y gas natural.

Amin Nasser, presidente y director ejecutivo del gigante petrolero saudí Aramco, advirtió el martes que si los petroleros continúan sin poder cruzar el estrecho “tendrá un impacto serio en la economía global”.

El ejército de Estados Unidos dijo el martes que había destruido 16 buques iraníes para la colocación de minas cerca del estrecho de Ormuz, aunque el presidente del país, Donald Trump, afirmó en publicaciones en redes sociales que aún no había reportes de que Teherán estuviera minando el paso, una posibilidad sobre la que expertos advirtieron durante la escalada previa a la guerra.

Los extranjeros huyen de la región mientras aumentan los muertos

Además de los casi 500 fallecidos en Líbano, Irán reportó más de 1.300 muertos en el país e Israel, 12.

Estados Unidos ha perdido a siete soldados, mientras que otros ocho sufrieron heridas graves.

Muchos extranjeros han abandonado la región del golfo Pérsico desde el comienzo de la guerra, incluyendo más de 45.000 ciudadanos de Reino Unido, de acuerdo con el Ministerio de Exteriores británico. Unas 40.000 personas regresaron a Estados Unidos, según el Departamento de Estado.

