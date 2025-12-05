americateve

Irán lanza gran cantidad de misiles durante ejercicio naval cerca del Estrecho de Ormuz

TEHERÁN (AP) — Irán lanzó una enorme cantidad de misiles en el Mar de Omán y cerca del estratégico Estrecho de Ormuz durante el segundo día de un ejercicio naval, informó la televisión estatal el viernes.

El reporte señaló que la Guardia Revolucionaria paramilitar lanzó los misiles desde el interior del territorio iraní, impactando objetivos en el Mar de Omán y en el área vecina cerca del Estrecho de Ormuz en un ejercicio que comenzó el jueves.

Identificó los misiles como los cruceros Qadr-110, Qadr-380 y Ghadir, que tienen un alcance de hasta 2.000 kilómetros (1.250 millas). También mencionó que la Guardia lanzó un misil balístico identificado como 303, sin dar más detalles.

Las imágenes de televisión mostraron el lanzamiento de los misiles y cómo alcanzaron sus objetivos.

El ejercicio es el segundo tras la guerra entre Israel e Irán en junio, que dejó casi 1.100 muertos en Irán, incluidos comandantes militares y científicos nucleares. Los ataques con misiles de Irán mataron a 28 personas en Israel.

Desde el fin de la guerra, Irán ha insistido cada vez más en que está listo para contrarrestar cualquier futuro ataque israelí. Irán lanzó su primer ejercicio naval en la zona en agosto.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán está principalmente a cargo de las operaciones en el Golfo Pérsico y su estrecha boca, el Estrecho de Ormuz. La marina nacional está a cargo del Mar de Omán y más allá.

Irán ha amenazado durante mucho tiempo con cerrar el Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% de todo el petróleo comercializado a nivel mundial. La Marina de Estados Unidos ha patrullado durante mucho tiempo el Oriente Medio a través de su 5ta Flota con base en Bahréin para mantener abiertas las vías navegables.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

