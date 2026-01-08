Irán está dispuesto a responder si EEUU o Israel atacan de nuevo, dice el canciller

A su llegada a Beirut, Abbas Araghchi dijo a los periodistas que Irán también está dispuesto a negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear, siempre que las conversaciones se basen en el respeto mutuo y no en la "imposición" por parte de Washington.

Los comentarios de Araghchi se produjeron mientras muchos temen que Israel, cercano aliado de Estados Unidos, vuelva a atacar a Irán como hizo durante la guerra de 12 días que lanzó contra Teherán en junio. Israel mató a varios líderes militares y científicos nucleares, y Estados Unidos bombardeó instalaciones iraníes de enriquecimiento nuclear.

“Estados Unidos e Israel han probado su ataque a Irán y este ataque y estrategia enfrentaron un fracaso extremo. Si lo repiten, enfrentarán los mismos resultados”, dijo el funcionario iraní al inicio de una visita de dos días al Líbano.

"Estamos listos para cualquier opción. No deseamos una guerra, pero estamos preparados para ella", expresó Araghchi.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reimpuso en febrero una campaña de "máxima presión" sobre Irán en un esfuerzo por bloquear su desarrollo de armas nucleares. La campaña incluyó ataques liderados por Estados Unidos en tres instalaciones críticas de enriquecimiento iraní en junio.

Araghchi manifestó que Teherán está listo para "negociaciones, pero digo que las negociaciones deben basarse en el respeto mutuo y los intereses mutuos".

"Creemos que una vez que los estadounidenses lleguen a la conclusión de que las negociaciones constructivas y positivas, en lugar de imponer dictados, son el marco, entonces en ese momento los resultados de estas negociaciones serán fructíferos", dijo.

Irán había estado enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza, un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico, después de que Trump retirara unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 de Teherán con las potencias mundiales en 2018. Teherán ha sostenido durante mucho tiempo que su programa atómico es pacífico, aunque Occidente y el OIEA, el organismo de control nuclear de la ONU, dicen que Irán tuvo un programa de armas nucleares organizado hasta 2003.

A finales de diciembre, Trump advirtió a Irán que Estados Unidos podría llevar a cabo más ataques militares si el país intenta reconstituir su programa nuclear mientras mantenía conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Florida.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP