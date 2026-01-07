Irán ejecuta a un hombre condenado por espiar para el Mossad israelí

La agencia noticiosa oficial, IRNA, identificó al hombre como Ali Ardestani y dijo que transmitió información sensible a agentes del Mossad a cambio de recompensas financieras en forma de criptomonedas.

De acuerdo con el reporte, el hombre confesó los cargos de espionaje y que esperaba recibir una recompensa de un millón de dólares, así como una visa británica. La agencia se refirió a Ardestani como una "fuerza operativa especial de Israel" e indicó que entregó imágenes y grabaciones de "lugares especiales" a miembros del Mossad.

IRNA no ofreció más detalles acerca del momento y el lugar de su detención.

Según la noticia, Israel reclutó a Ardestani online. El caso pasó todos los procedimientos legales, tanto en tribunales de primera instancia como en la Corte Suprema del país.

Organizaciones de derechos humanos y gobiernos occidentales han condenado el creciente uso de la pena capital en Irán, especialmente por delitos políticos y relacionados con el espionaje. Los activistas sostienen que muchas de las condenas se basan en confesiones forzadas y que los juicios suelen celebrarse a puerta cerrada, sin acceso a una representación legal independiente.

Teherán, por su parte, afirma que los ejecutados eran "agentes de servicios de inteligencia hostiles" implicados en actos de terrorismo o sabotaje. Funcionarios iraníes acusaron a Israel de orquestar una campaña de ataques encubiertos dentro de Irán, incluyendo asesinatos de científicos nucleares y ciberataques a instalaciones estratégicas.

Se sabe que la República Islámica ha ejecutado a 12 personas por espionaje desde la guerra que libró durante 12 días en junio contra Israel, que causó casi 1.100 fallecidos, incluyendo altos mandos militares y científicos nucleares. Irán respondió lanzando misiles a Israel que causaron 28 fallecidos.

El conflicto dejó a ambas partes en alerta máxima y avivó aún más las tensiones en toda la región.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

