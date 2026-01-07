americateve

Irán ejecuta a un hombre condenado por espiar para el Mossad israelí

TEHERÁN, Irán (AP) — Irán ejecutó a un hombre condenado por espiar para el Mossad de Israel, informó la prensa estatal el miércoles.

La agencia noticiosa oficial, IRNA, identificó al hombre como Ali Ardestani y dijo que transmitió información sensible a agentes del Mossad a cambio de recompensas financieras en forma de criptomonedas.

De acuerdo con el reporte, el hombre confesó los cargos de espionaje y que esperaba recibir una recompensa de un millón de dólares, así como una visa británica. La agencia se refirió a Ardestani como una "fuerza operativa especial de Israel" e indicó que entregó imágenes y grabaciones de "lugares especiales" a miembros del Mossad.

IRNA no ofreció más detalles acerca del momento y el lugar de su detención.

Según la noticia, Israel reclutó a Ardestani online. El caso pasó todos los procedimientos legales, tanto en tribunales de primera instancia como en la Corte Suprema del país.

Organizaciones de derechos humanos y gobiernos occidentales han condenado el creciente uso de la pena capital en Irán, especialmente por delitos políticos y relacionados con el espionaje. Los activistas sostienen que muchas de las condenas se basan en confesiones forzadas y que los juicios suelen celebrarse a puerta cerrada, sin acceso a una representación legal independiente.

Teherán, por su parte, afirma que los ejecutados eran "agentes de servicios de inteligencia hostiles" implicados en actos de terrorismo o sabotaje. Funcionarios iraníes acusaron a Israel de orquestar una campaña de ataques encubiertos dentro de Irán, incluyendo asesinatos de científicos nucleares y ciberataques a instalaciones estratégicas.

Se sabe que la República Islámica ha ejecutado a 12 personas por espionaje desde la guerra que libró durante 12 días en junio contra Israel, que causó casi 1.100 fallecidos, incluyendo altos mandos militares y científicos nucleares. Irán respondió lanzando misiles a Israel que causaron 28 fallecidos.

El conflicto dejó a ambas partes en alerta máxima y avivó aún más las tensiones en toda la región.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

Trump dice que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a EEUU

Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia

Régimen cubano revela la identidad de 32 militares muertos en Venezuela durante la captura de Maduro

Cubano enfrenta hasta 20 años de prisión tras violento choque con ICE en Minnesota

