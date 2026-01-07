americateve

Irán ejecuta a hombre acusado de espiar para Israel

TEHERÁN (AP) — Irán ejecutó a un hombre condenado por espiar para Israel, informó el miércoles la prensa estatal.

La agencia oficial de noticias IRNA identificó al hombre como Ali Ardestani, diciendo que transmitió información sensible a la agencia israelí Mossad a cambio de recompensas financieras en forma de criptomonedas.

El informe señaló que el hombre confesó los cargos de espionaje y que esperaba recibir una recompensa de un millón de dólares, así como una visa británica. Llamó a Ardestani una "fuerza operativa especial de Israel" y dijo que entregó imágenes y grabaciones de "lugares especiales" a agentes del Mossad.

IRNA no detalló el momento y lugar de su detención.

El informe indicó que Israel reclutó a Ardestani en línea, añadiendo que su caso pasó por procedimientos legales, tanto en tribunales primarios como en la Corte Suprema del país.

Organizaciones de derechos humanos y gobiernos occidentales han condenado el creciente uso de la pena capital por parte de Irán, especialmente para delitos políticos y relacionados con el espionaje. Los activistas argumentan que muchas de las condenas se basan en confesiones forzadas y que los juicios a menudo se llevan a cabo a puerta cerrada, sin acceso a representación legal independiente.

Teherán, sin embargo, sostiene que los ejecutados eran "agentes de servicios de inteligencia hostiles" involucrados en actos de terrorismo o sabotaje. Funcionarios iraníes han acusado a Israel de orquestar una campaña de ataques encubiertos dentro de Irán, incluyendo asesinatos de científicos nucleares y ciberataques a instalaciones estratégicas.

Se sabe que Teherán ha ejecutado a 12 personas por espionaje desde una guerra aérea en junio que Israel libró contra Irán, matando a casi 1.100 personas, incluidos altos comandantes militares y científicos nucleares. En respuesta, Irán lanzó misiles contra Israel, matando a 28 personas.

El intercambio dejó a ambas partes en alerta máxima y avivó aún más las tensiones en toda la región.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

