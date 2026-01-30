americateve

Irán dice que está dispuesto a dialogar pero que no hay planes para conversaciones con EEUU

ESTAMBUL (AP) — El ministro de Relaciones Exteriores de Irán anunció que su país está listo para el diálogo para resolver tensiones, pero que no hay planes concretos para conversaciones con Estados Unidos, incluso mientras Teherán enfrenta la amenaza de una acción militar estadounidense en respuesta por las muertes de manifestantes y posibles ejecuciones masivas.

El ministro de exteriores de Turquía Hakan Fidan (d) con su contraparte iraní Abbas Araghchi en conferencia de prensa en Estambul, Turquía, el 30 de enero del 2026. (AP foto/Khalil Hamra)
El ministro, Abbas Araghchi, habló en Estambul, donde llegó más temprano para conversaciones con funcionarios turcos. Ankara ha estado trabajando para reducir las tensiones en la región más amplia tras las amenazas de un posible ataque militar estadounidense contra Irán.

Irán ha reprimido las protestas que comenzaron como manifestaciones contra los problemas económicos del país pero se ampliaron a un desafío más amplio a la teocracia de la República Islámica. Los activistas dicen que la represión ha matado al menos a 6.479 personas.

Estados Unidos ha movido el USS Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados al Oriente Medio, pero sigue sin estar claro si el presidente Donald Trump decidirá usar la fuerza.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ofreció durante una llamada telefónica con el presidente iraní Masoud Pezeshkian más temprano actuar como un “facilitador” entre Irán y Estados Unidos, según su oficina.

Araghchi dijo a los periodistas durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, que Irán no tiene planes de "reunirse con los estadounidenses".

“Estamos listos para negociaciones justas y equitativas”, afirmó. "Para tales negociaciones, primero deben hacerse arreglos, tanto en cuanto a la forma de las conversaciones como al lugar de las mismas, y sobre el tema de las conversaciones”.

"La República Islámica de Irán, así como está lista para negociaciones, también está lista para la guerra”, añadió Araghchi.

Turquía se opone a una intervención militar contra Irán, advirtiendo que tal acción llevaría a la inestabilidad regional.

“Estamos en contra de recurrir a opciones militares para resolver problemas, y no creemos que esto sea muy efectivo", expresó Fidan. "Abogamos por la negociación y la diplomacia”.

La visita de Araghchi se produjo un día después de que la Unión Europea acordara incluir a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán como una “organización terrorista” debido a la sangrienta represión de Teherán contra los manifestantes.

Araghchi publicó el miércoles en X que el ejército de Irán está preparado “con el dedo en el gatillo” para responder a cualquier ataque, ya sea por tierra, aire o mar.

Más tarde, en otra publicación en X, criticó indirectamente la medida de la UE contra la Guardia, diciendo que “varios países están intentando actualmente evitar el estallido de una guerra total en nuestra región. Ninguno de ellos es europeo”.

La corresponsal Suzan Fraser contribuyó con esta nota desde Ankara, Turquía.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

