Irán dice que considera a los ejércitos de la UE como grupos terroristas

Compartir en:









El comentario de Mohammad Bagher Qalibaf sigue a un acuerdo de la UE la semana pasada para designar a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán como un grupo terrorista debido a su participación en la sangrienta represión de las protestas nacionales en el país.

Qalibaf citó una ley de 2019 como autorización para el anuncio. Esa ley fue aprobada después de que Estados Unidos incluyera a la Guardia como un grupo terrorista y permite que Irán tome medidas recíprocas contra cualquier nación que siga esa decisión.

Qalibaf hizo el anuncio mientras él y otros vestían uniformes de la Guardia en el parlamento. Qalibaf fue comandante en la Guardia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP