americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Irán convoca a embajadores UE en protesta por designación de terrorismo a la Guardia Revolucionaria

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán afirmó que había convocado a todos los embajadores de la Unión Europea en la República Islámica para protestar porque el bloque designó a la Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar iraní, como grupo terrorista.

ARCHIVO - Varias mujeres, una de ellas haciendo un gesto de victoria, pasan por una calle bajo una enorme pancarta en la que varias manos aferran banderas iraníes en gesto de patriotismo, en Teherán, Irán, el 14 de enero de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo)
ARCHIVO - Varias mujeres, una de ellas haciendo un gesto de victoria, pasan por una calle bajo una enorme pancarta en la que varias manos aferran banderas iraníes en gesto de patriotismo, en Teherán, Irán, el 14 de enero de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo) AP

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, informó a los periodistas que los embajadores habían sido convocados el domingo.

La UE designó a la Guardia como grupo terrorista la semana pasada debido a su participación en la sangrienta represión de las protestas a nivel nacional en enero.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Destacados del día

Díaz-Canel Cuba

"No somos una amenaza": régimen cubano busca acercamiento con EEUU en medio de máxima tensión

El tanquero Emilia regresa vacío a Cuba tras negativa de Jamaica a vender gas
ALARMA

El tanquero "Emilia" regresa vacío a Cuba tras negativa de Jamaica a vender gas

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter