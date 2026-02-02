Irán convoca a embajadores UE en protesta por designación de terrorismo a la Guardia Revolucionaria

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, informó a los periodistas que los embajadores habían sido convocados el domingo.
DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán afirmó que había convocado a todos los embajadores de la Unión Europea en la República Islámica para protestar porque el bloque designó a la Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar iraní, como grupo terrorista.
La UE designó a la Guardia como grupo terrorista la semana pasada debido a su participación en la sangrienta represión de las protestas a nivel nacional en enero.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
