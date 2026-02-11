Irán conmemora el aniversario de la Revolución Islámica de 1979 bajo presión interna y externa

Compartir en:









Un clérigo cruza una calle en el centro de Teherán, Irán, el lunes 9 de febrero de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

Trump hizo la sugerencia en una entrevista publicada el martes por la noche mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, conocido por su postura dura contra Irán, visitaba Washington para presionar a Estados Unidos hacia los términos más estrictos posibles en cualquier acuerdo alcanzado con Teherán en las incipientes conversaciones nucleares.

Un alto funcionario de seguridad iraní planeaba visitar Qatar el miércoles después de haber viajado anteriormente a Omán, que ha mediado en esta última ronda de negociaciones.

En la televisión estatal iraní, las autoridades transmitieron imágenes de decenas de miles de personas tomando las calles en todo el país el miércoles para apoyar a la teocracia y a su líder supremo de 86 años, el ayatolá Alí Jamenei. Pero el martes por la noche, mientras los fuegos artificiales patrocinados por el gobierno iluminaban el cielo oscuro, los testigos escucharon gritos desde las casas de la capital iraní, Teherán, de “¡Muerte al dictador!”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP