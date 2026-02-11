americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Irán conmemora el aniversario de la Revolución Islámica de 1979 bajo presión interna y externa

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán conmemoró el miércoles el 47mo aniversario de su Revolución Islámica de 1979 mientras la teocracia del país sigue bajo presión, tanto por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió enviar otro grupo de portaviones al Oriente Medio, como por una población que denuncia con ira su sangrienta represión de las protestas a nivel nacional.

Un clérigo cruza una calle en el centro de Teherán, Irán, el lunes 9 de febrero de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Un clérigo cruza una calle en el centro de Teherán, Irán, el lunes 9 de febrero de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

Trump hizo la sugerencia en una entrevista publicada el martes por la noche mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, conocido por su postura dura contra Irán, visitaba Washington para presionar a Estados Unidos hacia los términos más estrictos posibles en cualquier acuerdo alcanzado con Teherán en las incipientes conversaciones nucleares.

Un alto funcionario de seguridad iraní planeaba visitar Qatar el miércoles después de haber viajado anteriormente a Omán, que ha mediado en esta última ronda de negociaciones.

En la televisión estatal iraní, las autoridades transmitieron imágenes de decenas de miles de personas tomando las calles en todo el país el miércoles para apoyar a la teocracia y a su líder supremo de 86 años, el ayatolá Alí Jamenei. Pero el martes por la noche, mientras los fuegos artificiales patrocinados por el gobierno iluminaban el cielo oscuro, los testigos escucharon gritos desde las casas de la capital iraní, Teherán, de “¡Muerte al dictador!”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

Congresistas cubanoamericanos pedirán a Trump encausar a Raúl Castro por asesinato de pilotos de Hermanos al Rescate
EXCLUSIVA

Congresistas cubanoamericanos pedirán a Trump encausar a Raúl Castro por asesinato de pilotos de Hermanos al Rescate

Avión espía de EEUU vuela cerca de la costa norte de Cuba en operación de vigilancia sobre la isla

Avión espía de EEUU vuela cerca de la costa norte de Cuba en operación de vigilancia sobre la isla

Primer vuelo de deportados en 2026: Administración TRUMP regresa a LA HABANA a 170 cubanos con orden de deportación

Primer vuelo de deportados en 2026: Administración TRUMP regresa a LA HABANA a 170 cubanos con orden de deportación

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter