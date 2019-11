Irán bloquea a inspectora nuclear por sospecha de explosivo

Estos incidentes aumentan la presión a Europa para que ofrezca a Irán una solución que le permita vender su petróleo en el extranjero pese a las sanciones de Estados Unidos, impuestas luego de que el presidente Donald Trump decidió retirar unilateralmente al país del pacto nuclear hace más de un año.

El incidente con la inspectora ocurrió la semana pasada en la instalación nuclear de Natanz, donde están la mayoría de las centrifugadoras donde ahora Irán enriquece uranio. Para ingresar a este lugar hay que pasar por equipo que detecta trazas de nitratos, dijo Abadi.

"La alarma del detector sonó y estaba señalando a una persona específica", dijo. "Se repitió este procedimiento una y otra vez, y desafortunadamente, los resultados fueron los mismos para esa inspectora en específico".

Mientras esperaban a que una empleada registrara a la inspectora, ésta fue al baño. Abadi alegó que cuando ella regresó, ya no dio positivo. Dijo que el equipo tomó muestras del baño y también le decomisaron su bolso.

Abadi dijo que Irán realizará más pruebas y que espera que la OIEA explique lo sucedido. El sector nuclear iraní ha sido blanco de sabotaje y sus científicos asesinados en el pasado.

“No hace falta decir que Irán, como todos los demás miembros de la agencia, no puede tolerar ningún comportamiento o acción que pueda ser contra la seguridad de sus instalaciones nucleares, especialmente considerando los intentos de sabotaje en sus instalaciones nucleares”, agregó Abadi.

Esta es la primera vez que se sabe que Teherán bloquea a un inspector en medio de las tensiones por su programa nuclear.

La OIEA ofreció un inusual comunicado de prensa donde dice que la “agencia no hace públicos detalles sobre este tipo de cuestiones, pero basados en la información que tenemos disponible, la agencia no está de acuerdo con el relato de Irán sobre la situación que involucra a la inspectora, quien estaba realizando labores oficiales de salvaguarda en Irán”. Agregó que consultará con Teherán para aclarar la situación y no dio más detalles.

Los nitratos son un fertilizante común. Sin embargo, cuando se les mezcla con cantidades apropiadas de combustible, el material puede llegar a tener la misma fuerza explosiva que el TNT.

Por otra parte, Irán comenzó el jueves a inyectar gas de uranio en centrifugadoras de Fordo, un complejo construido bajo una montaña al norte de la ciudad sagrada chií de Qom, dijo la Organización de la Energía Atómica de Irán. Un funcionario de la OIEA presenció la operación, agregó.

Las centrifugadoras llegarán a enriquecer uranio hasta el 4,5%, que está por encima del límite contemplado en el pacto, pero muy lejos del 90% necesario para construir armas nucleares.

Las 1.044 centrifugadoras de Fordo ya funcionaron sin uranio en base al pacto internacional, que fijó el límite al que la República Islámica podía enriquecer uranio a cambio de un alivio en las sanciones económicas. Según el documento, Fordo se convertiría en “un centro nuclear, de física y tecnología”.

Irán reconoció la existencia de Fordo en 2009 durante una intensa campaña por parte de Occidente sobre el programa atómico iraní. Occidente teme que Irán pueda emplear su programa nuclear con fines armamentísticos, pero Teherán insiste en que tiene fines pacíficos.

El jueves en un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó la decisión de Irán de inyectar gas en las centrifugadoras de Fordo. No hizo referencia a la decisión de Trump de abandonar el acuerdo en mayo de 2018, lo que provocó la crisis.

"La expansión de Irán de actividades sensibles a la proliferación plantea preocupaciones de que Irán se está posicionando para tener una opción nuclear rápida", dijo Pompeo. "Ahora es el momento para que todas las naciones rechacen la extorsión nuclear de este régimen y tomen medidas serias para aumentar la presión".

Pompeo no dio más detalles sobre cuáles deberían ser esos pasos. A principios de esta semana, Estados Unidos impuso sanciones a los miembros del círculo interno del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.