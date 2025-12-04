Irak retira designación de terroristas a Hezbollah y hutíes

La retractación del gobierno se produjo horas después de que circularan los primeros informes sobre la designación, que fue un error cometido "antes de revisar", según un comunicado.

La decisión inicial, publicada en el diario oficial iraquí el 17 de noviembre, había colocado a los dos grupos —ambos aliados de Irán y también de las milicias chiitas de Irak— entre 24 organizaciones cuyos activos fueron congelados acusándolos de "participar en la comisión de un acto terrorista".

Irak está bajo una creciente presión de Estados Unidos para reprimir a las milicias locales respaldadas por Irán. Bagdad también está luchando por equilibrar sus relaciones con Washington y Teherán, en medio de temores de una nueva guerra entre Israel e Irán que podría extenderse a países vecinos.

"Los nombres de Hezbollah y los hutíes serán eliminados" en una publicación corregida del diario oficial, expresó el gobierno.

Dos funcionarios iraquíes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para discutir el tema, informaron que la reversión de la designación fue el resultado de una campaña de presión por parte de facciones políticas y grupos armados alineados con Irán en Irak.

Las facciones acusaron al gobierno de atacar a aliados regionales y arriesgarse a una confrontación con Teherán, dijeron los funcionarios.

La designación también provocó condena de gran parte del público iraquí que apoya a los palestinos y ve a Hezbollah y a los hutíes como movimientos de resistencia contra Israel. Ambos lanzaron ataques contra Israel después de que el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel desencadenara la devastadora guerra Israel-Hamás en Gaza.

"No es justo y no es una decisión correcta, y lo consideramos en contra del Islam", comentó Raad Mohammed, un residente de Bagdad, antes de que se anunciara la reversión.

Anwar al-Musawi, un analista político iraquí, apuntó que Bagdad había sido colocado en una posición incómoda entre la presión estadounidense y las alianzas regionales, especialmente desde que "la cooperación con los hutíes o el Hezbollah libanés fue parte de la política de Irak" durante muchos años.

No ha habido comentarios sobre los desarrollos por parte de Hezbollah o los hutíes, ni de Estados Unidos.

___________________________________

Martany reportó desde Irbil, Irak. El corresponsal Ali Abdul-Hassan en Bagdad contribuyó.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP