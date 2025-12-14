americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Irak: Partido de primer ministro gana más escaños, pero no suficientes para segundo mandato

BAGDAD (AP) — El resultado de las elecciones parlamentarias del mes pasado en Irak fue ratificado por el Tribunal Supremo Federal el domingo, confirmando que el partido del primer ministro interino Mohammed Shia al-Sudani ganó el mayor número de escaños, pero no los suficientes para asegurarle un segundo mandato.

Trabajadores electorales cuentan votos en Bagdad tras las elecciones del 11 de noviembre del 2025. (AP foto/Hadi Mizban)
Trabajadores electorales cuentan votos en Bagdad tras las elecciones del 11 de noviembre del 2025. (AP foto/Hadi Mizban) AP

El tribunal confirmó que el proceso de votación cumplió con todos los requisitos constitucionales y legales y no tuvo irregularidades que afectaran su validez.

La Alta Comisión Electoral Independiente presentó los resultados finales de las elecciones legislativas al Tribunal Supremo Federal el lunes para su certificación oficial después de resolver 853 quejas presentadas respecto a los resultados electorales.

La Coalición de Reconstrucción y Desarrollo de Al-Sudani ganó 46 escaños en el parlamento de 329 escaños. Sin embargo, en elecciones pasadas en Irak, el bloque que obtiene el mayor número de escaños a menudo no ha podido imponer a su candidato preferido.

La coalición liderada por el ex primer ministro Nouri al-Maliki ganó 29 escaños, el Bloque Sadiqoun, que es liderado por el líder de la milicia Asaib Ahl al-Haq, Qais al-Khazali, ganó 28 escaños, y el Partido Democrático del Kurdistán, liderado por Masoud Barzani, uno de los dos principales partidos kurdos en el país, ganó 27 escaños.

El partido Taqaddum (Progreso) del destituido presidente del parlamento Mohammed al-Halbousi también ganó 27 escaños, preparando el escenario para una contienda por la dirección de la legislatura.

Por convención, el primer ministro de Irak siempre es chiita, el presidente un kurdo y el presidente del parlamento sunita.

En general, las alianzas y listas chiitas aseguraron 187 escaños, los grupos sunitas 77 escaños, los grupos kurdos 56 escaños, además de nueve escaños reservados para miembros de grupos minoritarios.

Al-Sudani llegó al poder en 2022 con el respaldo del Marco de Coordinación, una coalición de partidos chiitas respaldados por Irán, pero no está claro si la coalición se alineará detrás de él por segunda vez.

Con ningún bloque capaz de formar un gobierno por sí solo, los líderes políticos han iniciado negociaciones para construir una coalición gobernante.

___________________________________

Martany reportó desde Irbil, Irak.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter