Irak enfrenta dificultades para repechaje del Mundial por guerra en Irán

BAGDAD (AP) — El objetivo de Irak de clasificarse al Mundial se ha complicado por la guerra con Irán, porque los jugadores no pueden obtener visas para el torneo de repechaje en México y el técnico del equipo está varado en los Emiratos Árabes Unidos.

“Debido a los cierres del espacio aéreo, nuestro director técnico, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos”, informó la federación iraquí de fútbol en un comunicado publicado en Instagram. “Además, varias embajadas permanecen cerradas en este momento, lo que impide que varios jugadores profesionales, así como miembros del cuerpo técnico y del personal médico, obtengan visas de entrada a México”.

Irak tiene previsto jugar contra Bolivia o Surinam en Monterrey, México, el 31 de marzo, por una plaza para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

La federación indicó que mantiene una “comunicación constante con la FIFA respecto a los trámites para la participación de nuestra selección nacional” en el partido. Agregó que la Confederación Asiática de Fútbol también está “plenamente al tanto de cada novedad relacionada con la situación de nuestro equipo”.

Si Irak no logra clasificarse mediante el repechaje intercontinental, podría tener otra vía si Irán no puede participar en el torneo debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país.

“No se puede esperar que miremos hacia el Mundial con esperanza”, indicó el principal dirigente del fútbol iraní Mehdi Taj.

Si Irán se retirara —algo que sigue siendo altamente especulativo—, Irak o los Emiratos Árabes Unidos serían los reemplazos más probables como los equipos asiáticos que no se clasificaron que más alto se encuentran en el ranking de la FIFA, noveno y décimo, respectivamente.

Pero las normas legales de la FIFA son imprecisas y parecen otorgar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, amplias facultades para moldear cualquier decisión.

La esperanza más segura de Irak para clasificarse sigue siendo ganar el repechaje a finales de este mes.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

