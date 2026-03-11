Iowa prohíbe protecciones locales de identidad de género tras revertir su código de derechos civiles

ARCHIVO – Manifestantes llenan el Capitolio estatal de Iowa para denunciar un proyecto de ley que eliminaría las protecciones basadas en identidad de género del código de derechos civiles, el jueves 27 de febrero de 2025, en Des Moines, Iowa. (AP Foto/Charlie Neibergall, Archivo) AP

La ley de preeminencia entró en vigor el martes, en cuanto la gobernadora republicana Kim Reynolds la firmó. Dicha ley impide que las ciudades y los condados cuenten con protecciones de derechos civiles que vayan más allá de las categorías identificadas en el código estatal.

Muchas ciudades de todo el estado tienen protecciones por identidad de género en sus ordenanzas, incluidos centros liberales y populosos como Des Moines e Iowa City, sede de la Universidad de Iowa. El mes pasado, Ames, sede de la Universidad Estatal de Iowa, aprobó una ordenanza que establece protecciones por identidad de género.

Los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes y el Senado, afirmaron que la ley de preeminencia aporta claridad sobre qué clases están protegidas. Los demócratas se opusieron.

“Podría haber literalmente cientos de situaciones en las que tengamos conflictos con ordenanzas locales”, advirtió el representante estatal republicano Steve Holt. “Y, considerando el clima en el que estamos hoy, un mosaico de distintas ordenanzas de derechos civiles sería extremadamente difícil de gestionar para las empresas y las escuelas”.

Al menos otros dos estados, Arkansas y Tennessee, tienen leyes que prohíben ordenanzas locales contra la discriminación que sean más amplias que la ley estatal, según investigadores de Movement Advancement Project, un centro de análisis sobre derechos LGBTQ+.

La orientación sexual y la identidad de género no se incluyeron originalmente en la Ley de Derechos Civiles de Iowa de 1965. Se añadieron en 2007 por la Asamblea Legislativa, entonces controlada por los demócratas, con el apoyo de alrededor de una docena de republicanos.

El año pasado, Reynolds y otros republicanos de Iowa sostuvieron que las protecciones contra la discriminación no podían coexistir con leyes recientes destinadas a restringir el uso, por parte de estudiantes transgénero, de espacios como baños y vestuarios, y su participación en equipos deportivos.

La ley de derechos civiles de Iowa protege contra la discriminación por raza, color, credo, sexo, orientación sexual, religión, origen nacional o condición de discapacidad.

En Iowa City, a unos 160 kilómetros (100 millas) al este de Des Moines, las protecciones por identidad de género contra la discriminación han estado en el código local durante unos 30 años, indicó Laura Bergus, concejala y abogada.

Bergus explicó que, tras la promulgación de la ley estatal del año pasado, la ciudad aprobó una resolución “para reforzar el hecho de que teníamos esa autoridad y para asegurarnos de que nuestros residentes supieran que la discriminación por motivos de identidad de género, específicamente, seguía estando prohibida en Iowa City”, señaló el miércoles.

La concejala afirmó que la nueva ley es una “extralimitación extrema”, que impide que los gobiernos locales respondan a las necesidades de su comunidad, y que Iowa City considera la posibilidad de emprender acciones legales.

“Nuestros líderes locales siguen comprometidos con protegernos a todos”, manifestó Bergus.

Los habitantes de Iowa tienen hasta el 27 de abril para presentar ante el estado una queja de derechos civiles por motivos de identidad de género por incidentes ocurridos antes de la entrada en vigor de la reversión del código de derechos civiles el 1 de julio de 2025. Desde entonces, solo se ha aceptado una queja para investigación, según datos proporcionados por la Oficina de Derechos Civiles de Iowa con fecha del 13 de febrero.

En contraste, durante los 12 meses anteriores se aceptaron 46 quejas por motivos de identidad de género para investigación.

La reversión también eliminó la posibilidad de que los habitantes de Iowa solicitaran un cambio en la designación de sexo en su certificado de nacimiento.

En 2025, de enero a junio, 208 certificados de nacimiento registraron cambios en la designación de sexo, según datos del departamento de salud estatal proporcionados a The Associated Press. Esa cifra fue significativamente mayor que en 2024, cuando hubo 135 solicitudes durante todo el año.

El estado ya no lleva un registro de cuántos cambios en certificados de nacimiento recibe, pero sigue recibiéndolos, de acuerdo con el departamento de salud estatal. Todos son rechazados.

