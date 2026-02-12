Investigan venta de edificios a Bélgica por parte de la Comisión Europea

Compartir en:









Banderas de la Unión Europea frente a la sede de la unión en Bruselas el 20 de septiembre del 2023. (AP foto/Virginia Mayo) AP

El fondo soberano belga SFPIM compró los edificios por unos 900 millones de euros (1.000 millones de dólares) en 2024 para ayudar a transformar el barrio europeo de la capital, Bruselas, “en una zona moderna, atractiva y más verde”, según la Comisión Europea.

La comisión señaló en un comunicado que “la venta de los edificios siguió los procedimientos y protocolos establecidos, y confiamos en que el proceso se llevó a cabo de conformidad con las normas”. No ofreció detalles sobre la investigación.

La institución subrayó que “está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas”, y prometió cooperar plenamente con la Fiscalía Europea, o EPPO, que investiga delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.

La comisión, que propone leyes de la Unión Europea y supervisa la manera en que se aplican, prometió aportar “toda la información y la asistencia necesarias para garantizar una investigación exhaustiva e independiente sobre este asunto”, también en coordinación con las autoridades belgas.

La EPPO también declinó ofrecer detalles sobre la pesquisa para “no poner en peligro los procedimientos en curso y su resultado”. La portavoz Lidija Globokar se limitó a indicar que los fiscales estaban “realizando actividades de recopilación de pruebas en el marco de una investigación en curso”.

El Financial Times, que citó a “dos personas familiarizadas con la operación”, informó que la policía belga llevó a cabo registros en distintas dependencias de la comisión el jueves, incluido el departamento de presupuesto del brazo ejecutivo de la Unión Europea.

La comisión, que emplea a más de 30.000 personas, todavía posee alrededor de 60 edificios en Bruselas. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP