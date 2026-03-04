americateve

Investigan a representante republicano de Texas por acusaciones de amorío

WASHINGTON (AP) — El Comité de Ética de la Cámara de Representantes ha abierto una investigación sobre el representante Tony Gonzales, republicano por Texas, por acusaciones que incluyen haber tenido un amorío con una asesora.

El representante republicano por Texas Tony Gonzales en conferencia de prensa sobre seguridad escolar en el North East Independent School District frente al Wilshire Safety Training Center el 6 de febrero del 2026. (Blaine Young/The San Antonio Express-News via AP) AP

Los principales integrantes republicano y demócrata del comité señalaron en un comunicado conjunto el miércoles que un panel investigador examinará si Gonzales incurrió en conducta sexual indebida hacia una empleada de su oficina y si discriminó de manera injusta al conceder favores o privilegios especiales.

La oficina de Gonzales de momento no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

El congresista, que ahora cumple su tercer mandato, ha manifestado que no renunciará en respuesta a las acusaciones. Hace poco, les comentó a reporteros en el Capitolio que habrá oportunidades para que salgan a la luz todos los detalles y los hechos.

“Lo que han visto no son todos los hechos”, afirmó Gonzales.

Gonzales, padre de seis hijos, ganó por primera vez su escaño en 2020 tras retirarse de una carrera de 20 años en la Marina que incluyó tiempo en Irak y Afganistán. Se vio obligado a ir a una segunda vuelta en mayo contra Brandon Herrera el martes, un fabricante de armas e influencer de YouTube a favor de los derechos de las armas, que perdió por poco ante Gonzales en las primarias de 2024.

El San Antonio Express-News informó que obtuvo mensajes de texto en los que Regina Ann Santos-Aviles, una empleada de Gonzales, le escribió a un colega que ella había tenido una aventura con el congresista.

La AP no ha obtenido de manera independiente copias de los mensajes. Un abogado de Adrian Aviles, esposo de Santos-Aviles, ha dicho que él se enteró del affair antes de la muerte de su esposa.

Santos-Aviles, de 35 años, murió en septiembre de 2025 después de prenderse fuego en el patio trasero de su casa en Uvalde, Texas. Posteriormente, la Oficina del Médico Forense del condado de Bexar determinó que su muerte fue un suicidio.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

