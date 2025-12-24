Investigan mortal explosión en asilo de Pensilvania

Investigadores trabajan entre los escombros del Centro de Salud y Rehabilitación de Bristol tras una explosión el día anterior, el miércoles 24 de diciembre de 2025, en Bristol, Pensilvania. (AP Photo/Mingson Lau) AP

Los equipos de emergencia de toda la región evacuaron a los residentes y excavaron entre los escombros el martes en medio de llamas, humo, un fuerte olor a gas e incluso una segunda explosión, dijo anoche el gobernador Josh Shapiro en una conferencia de prensa.

La explosión en el hogar de ancianos de 174 camas en Bristol Township, a unos 32 kilómetros (20 millas) al noreste de Filadelfia, ocurrió poco después de que un equipo de servicios públicos respondió a informes de un olor a gas en la instalación, dijeron las autoridades. Los investigadores están examinando si una fuga de gas causó la explosión.

El jefe de bomberos de la ciudad, Kevin Dippolito, dijo en la conferencia de prensa del martes que cinco personas seguían desaparecidas, pero advirtió que algunas podrían haber abandonado el lugar con familiares.

El primer informe de una explosión en el Bristol Health & Rehab Center llegó alrededor de las 2:15 de la tarde del martes, dijeron las autoridades. Dippolito describió un rescate caótico en el que los bomberos encontraron personas atrapadas en escaleras y huecos de ascensores y sacaron a los residentes por ventanas y puertas. Dos personas fueron rescatadas de una sección colapsada del edificio.

Los bomberos entregaron a los pacientes a los oficiales de policía que esperaban afuera, incluido un oficial “que literalmente cargó a dos personas sobre sus hombros”, dijo Dippolito. Los rescatistas utilizaron perros de búsqueda, equipo pesado y sonar para localizar posibles víctimas.

Willie Tye, quien vive a una cuadra de distancia, dijo que estaba viendo un partido de baloncesto cuando escuchó un fuerte estruendo.

“Pensé que un avión o algo había caído sobre mi casa”, dijo. Cuando salió, vio “fuego por todas partes” y gente huyendo del edificio.

La empresa local de servicios de gas, PECO, dijo que sus equipos estaban respondiendo a informes de un olor a gas cuando ocurrió la explosión. La compañía dijo que cortó el suministro de gas natural y electricidad a la instalación para proteger a los socorristas y a los residentes cercanos.

“No se sabe en este momento si el equipo de PECO, o el gas natural, estuvo involucrado en este incidente”, dijo la empresa en un comunicado.

Investigadores de la Comisión de Servicios Públicos de Pensilvania acudieron al lugar. Un portavoz de la agencia dijo que no podían confirmar si una fuga de gas causó la explosión hasta que los investigadores examinen el sitio.

Musuline Watson, quien dijo ser asistente de enfermería certificada en la instalación, dijo a WPVI-TV que el personal olió gas durante el fin de semana, pero inicialmente no sospecharon un problema grave porque no había calefacción en esa habitación.

El asilo se afilió recientemente al Saber Healthcare Group y anteriormente se conocía como Silver Lake Healthcare Center.

Saber calificó la explosión como “devastadora” en un comunicado y dijo que el personal de la instalación informó rápidamente del olor a gas a PECO antes de la explosión. La compañía indicó que estaba cooperando con las autoridades para garantizar la seguridad de los residentes, el personal y la comunidad circundante.

Los registros estatales muestran que la instalación fue citada por múltiples violaciones durante su inspección más reciente en octubre por el Departamento de Salud de Pensilvania, incluyendo no proporcionar planos de planta precisos, no mantener adecuadamente las escaleras y los extintores de incendios en un nivel. Los inspectores también citaron a la instalación por carecer de las barreras requeridas diseñadas para contener el humo a través de los pisos.

Según Medicare.gov, la instalación se sometió a una inspección estándar de seguridad contra incendios en septiembre de 2024 y no recibió citaciones. La calificación general de Medicare para la instalación se enumera como “muy por debajo del promedio”, con calificaciones particularmente bajas para las inspecciones de salud.

______

Levy y Scolforo informaron desde Harrisburg, Pensilvania. También contribuyeron los reporteros de The Associated Press Tassanee Vejpongsa en Bristol, Pensilvania; Holly Ramer en Concord, Nuevo Hampshire; Michael Casey en Boston; y Hannah Schoenbaum en Salt Lake City.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP