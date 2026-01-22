americateve

Investigan a militares por muerte de joven en el noroccidente de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Militares mexicanos son investigados por su presunta relación con la muerte de un joven que ocurrió la semana pasada en el estado de Sinaloa, al noroeste de México, donde desde hace más de un año se desató la violencia por la lucha que mantienen dos facciones del cártel de Sinaloa que ha dejado centenares de muertos y desaparecidos.

El secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, dijo el jueves que se están haciendo las investigaciones sobre la muerte del universitario Fernando Alan Arce, de 23 años, quien falleció el 13 de enero en Culiacán, capital de Sinaloa, en medio de un enfrentamiento entre militares y presuntos criminales.

Al ser consultado sobre el hecho, Trevilla Trejo indicó en la conferencia presidencial matutina que “personal militar” estaba persiguiendo a unos supuestos delincuentes en Culiacán que los agredieron, y que en medio del intercambio de disparos “allí es donde fallece uno de estos jóvenes” que se trasladaba en un vehículo.

El secretario de Defensa no precisó cuántos militares están implicados en el hecho ni la fuerza a la que pertenecen.

Según informaron los padres de Arce, el joven iba en un vehículo junto con una mujer y fueron tiroteados por los uniformados al confundirlos con delincuentes. La mujer quedó gravemente herida.

“Solo por ser del mismo color del carro al que sí atacarían, abrieron fuego contra él”, declaró esta semana a la televisora local Milenio Denisse Arce, madre del joven, al exigir que se aclare el caso y se castigue a los responsables.

Al lamentar el incidente, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó el jueves que “no queremos que estos casos se repitan” y sostuvo que tiene que haber sanción para los responsables. El caso es investigado por la Fiscalía General de la República y la justicia militar.

Otro hecho simular ocurrió en mayo del año pasado en el municipio de Badiraguato, estado de Sinaloa, donde las niñas Leidy y Alexa, de 7 y 11 años, fallecieron en un tiroteo en el que presuntamente participaron elementos del Ejército. Por el caso fueron detenidos seis militares.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México reconoció el mes pasado las violaciones graves a los derechos humanos en el caso de las dos niñas y pidió medidas reparatorias y una disculpa de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Desde septiembre del 2024 se desató una sangrienta lucha entre el bando de “Los Chapitos”, que integran los hijos del exlíder condenado del cartel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el que conforman los seguidores del histórico capo detenido Ismael “El Mayo” Zambada.

La disputa se inició luego de la detención de Zambada que fue apresado en julio del 2024 junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, quien admitió que le tendió una trampa a “El Mayo” y lo secuestró para llevarlo a Texas.

El gobierno federal ha enviado en los últimos meses más de 2.500 elementos de las fuerzas militares y a Sinaloa para hacer frente a los grupos criminales que operan en esa región y que han resultado insuficientes para contener la violencia.

FUENTE: AP

