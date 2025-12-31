Investigan daños en cable submarino de telecomunicaciones en el golfo de Finlandia

De izquierda a derecha, el comandante del distrito de la Guardia Costera del Golfo de Finlandia, Mikko Simola; el jefe de la Guardia Fronteriza, Markku Hassinen; el director de la Agencia Nacional de Investigaciones, Robin Lardot; el subcomisionado de la Policía de Helsinki, Heikki Kopperoinen; el jefe del Departamento de Policía de Helsinki, Jari Liukku; y el comisionado de la Policía Nacional, Ilkka Koskimaeki, asisten a una conferencia de prensa en Helsinki, Finlandia, el miércoles 31 de diciembre de 2025. (Kimmo Penttinen/Lehtikuva vía AP) AP